Instalează Form.io cu un singur click.
Platformă API open-source de creare a formularelor și de gestionare a datelor pentru crearea, încorporarea și gestionarea formularelor dinamice.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Form.io
Form.io este o platformă open-source de creare de formulare și API care permite dezvoltatorilor să creeze formulare complexe, să gestioneze trimiterile și să construiască aplicații bazate pe date. Aceasta combină un constructor vizual de formulare drag-and-drop cu un backend puternic REST API, făcând ușoară încorporarea formularelor în orice aplicație web sau mobilă.
Auto-găzduirea Form.io îți oferă proprietatea deplină asupra datelor și trimiterilor formularelor tale. Organizațiile care gestionează informații sensibile — răspunsuri la sondaje, formulare de înregistrare a clienților sau fluxuri de lucru interne — beneficiază de păstrarea tuturor datelor pe propria infrastructură, fără taxe per-trimitere și cu suveranitate deplină a datelor.
Funcționalități cheie ale Form.io
Constructor de formulare vizuale
Editorul drag-and-drop suportă câmpuri de text, încărcări de fișiere, formulare imbricate și logică condițională fără a scrie cod.
REST API generat automat
Fiecare formular generează automat un API REST pentru crearea, citirea și gestionarea înregistrărilor din orice aplicație.
Controlul accesului bazat pe roluri
Controlezi cine poate trimite, vizualiza sau administra formulare cu o gestionare granulară a rolurilor și permisiunilor.
Acțiuni de trimitere personalizate
Declanșează webhook-uri, trimite emailuri sau transformă automat datele atunci când sosește o trimitere de formular.
SDK JavaScript integrabil
Integrează formulare în React, Angular, Vue sau orice aplicație web folosind SDK-ul oficial JavaScript Form.io.
De ce să rulezi Form.io pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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