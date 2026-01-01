Implementează Rybbit cu un singur click.
Platformă modernă de analiză web open-source care urmărește comportamentul vizitatorilor fără cookie-uri, scripturi de urmărire sau colectare invazivă de date.
Alege un plan VPS pentru Rybbit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Rybbit
Rybbit este o platformă de analiză web axată pe confidențialitate, concepută ca o alternativă modernă la Google Analytics. Oferă vizualizări de pagină, sesiuni, rate de respingere, referințe, date geografice și reluări de sesiuni fără a utiliza cookie-uri sau urmărire inter-site — transformând conformitatea cu GDPR într-o proprietate încorporată, mai degrabă decât un aspect ulterior.
Alimentat de ClickHouse pentru stocarea evenimentelor de înaltă performanță și PostgreSQL pentru datele aplicației, Rybbit gestionează volume mari de evenimente cu interogări rapide ale tabloului de bord. Auto-găzduirea elimină taxele per-site și limitele de păstrare a datelor, oferindu-ți proprietatea deplină asupra datelor vizitatorilor pe toate proprietățile tale.
Funcționalități cheie ale Rybbit
Urmărire fără cookie-uri
Urmărește vizitatorii fără cookie-uri sau amprentare digitală, eliminând necesitatea bannerelor de consimțământ și rămânând în conformitate cu GDPR și CCPA.
Reluări de sesiune
Înregistrează și redă sesiunile utilizatorilor pentru a înțelege exact cum navighează vizitatorii pe site-ul tău și unde abandonează.
Urmărire evenimente personalizate
Captează orice interacțiune cu utilizatorul cu evenimente personalizate și proprietăți JSON pentru o analiză detaliată a pâlniei și optimizarea conversiilor.
Panou de bord în timp real
Vizualizează numărul de vizitatori live, paginile active și actualizările instantanee ale metricilor, astfel încât să poți monitoriza vârfurile de trafic pe măsură ce apar.
Suport site-uri multiple
Gestionează analizele pentru mai multe site-uri web dintr-un singur panou de bord, cu controale de acces la nivel de organizație pentru echipe.
De ce să rulezi Rybbit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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