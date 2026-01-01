Implementează Corteza cu instalare dintr-un singur click.
Platformă low-code cu sursă deschisă pentru crearea de aplicații de business personalizate, sisteme CRM și fluxuri de lucru automatizate.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Corteza
Corteza este o platformă low-code open-source care permite echipelor să construiască aplicații de afaceri personalizate, pipeline-uri CRM și automatizări de procese fără cunoștințe aprofundate de programare. Constructorul său de aplicații drag-and-drop, gestionarea flexibilă a înregistrărilor și motorul de flux de lucru încorporat permit organizațiilor să modeleze orice proces de afaceri — de la urmărirea lead-urilor la fluxurile de lucru de conformitate — și să-l implementeze fără a scrie de la zero niciun serviciu backend.
Găzduirea Corteza pe propriul tău VPS îți pune datele de afaceri în întregime sub control. Platforma suportă LDAP, SAML și OAuth2 pentru autentificare la nivel de întreprindere, controlul accesului bazat pe roluri cu granularitate fină și o suprafață API REST/gRPC care se integrează cu instrumentele existente. PostgreSQL oferă stocare fiabilă, scalabilă pentru toate înregistrările și jurnalele de automatizare.
Funcționalități cheie ale Corteza
Constructor de aplicații vizual
Proiectează modele de date, formulare și vizualizări de înregistrări printr-o interfață drag-and-drop bazată pe browser, fără a scrie cod backend.
CRM integrat
Corteza include un modul CRM gata de utilizare pentru gestionarea contactelor, oportunităților, conturilor și a proceselor de vânzări, din start.
Automatizare flux de lucru
Creează fluxuri de lucru automate în mai mulți pași, declanșate de modificări ale înregistrărilor, programări sau webhook-uri externe, pentru a elimina sarcinile manuale.
Autentificare Afacere
Se integrează cu furnizori LDAP, SAML și OAuth2, astfel încât echipele să se poată conecta cu sistemele de identitate corporative existente.
Controlul accesului granular
Definește permisiuni per resursă, per operațiune pentru fiecare rol, astfel încât datele sensibile și acțiunile de administrare să rămână restricționate corespunzător.
Gateway de integrare
Expune puncte finale API personalizate și conectează-te la servicii externe prin intermediul Gateway-ului de Integrare încorporat, fără middleware terț.
De ce să rulezi Corteza pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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