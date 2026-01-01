Corteza este o platformă low-code open-source care permite echipelor să construiască aplicații de afaceri personalizate, pipeline-uri CRM și automatizări de procese fără cunoștințe aprofundate de programare. Constructorul său de aplicații drag-and-drop, gestionarea flexibilă a înregistrărilor și motorul de flux de lucru încorporat permit organizațiilor să modeleze orice proces de afaceri — de la urmărirea lead-urilor la fluxurile de lucru de conformitate — și să-l implementeze fără a scrie de la zero niciun serviciu backend.

Găzduirea Corteza pe propriul tău VPS îți pune datele de afaceri în întregime sub control. Platforma suportă LDAP, SAML și OAuth2 pentru autentificare la nivel de întreprindere, controlul accesului bazat pe roluri cu granularitate fină și o suprafață API REST/gRPC care se integrează cu instrumentele existente. PostgreSQL oferă stocare fiabilă, scalabilă pentru toate înregistrările și jurnalele de automatizare.