Chroma este o bază de date de embedding open-source, concepută special pentru aplicații AI care trebuie să stocheze, să indexeze și să interogheze embeddinguri vectoriale de înaltă dimensiune. Se integrează nativ cu LangChain, LlamaIndex și SDK-ul OpenAI, ceea ce o face cea mai rapidă modalitate de a adăuga capabilități de căutare semantică și generare augmentată de recuperare (RAG) la orice aplicație, fără a construi o infrastructură vectorială personalizată.

Auto-găzduirea Chroma pe VPS-ul tău îți menține embeddingurile, datele documentelor și modelele de interogare sub control, fără prețuri per interogare și cu flexibilitatea de a ajusta resursele pe măsură ce colecția ta se extinde.