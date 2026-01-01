Implementează Chroma prin instalare cu un singur click.
Bază de date vectorială open-source pentru aplicații AI, căutare semantică și fluxuri de generare augmentată de recuperare.
Alege un plan VPS pentru Chroma
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Chroma
Chroma este o bază de date de embedding open-source, concepută special pentru aplicații AI care trebuie să stocheze, să indexeze și să interogheze embeddinguri vectoriale de înaltă dimensiune. Se integrează nativ cu LangChain, LlamaIndex și SDK-ul OpenAI, ceea ce o face cea mai rapidă modalitate de a adăuga capabilități de căutare semantică și generare augmentată de recuperare (RAG) la orice aplicație, fără a construi o infrastructură vectorială personalizată.
Auto-găzduirea Chroma pe VPS-ul tău îți menține embeddingurile, datele documentelor și modelele de interogare sub control, fără prețuri per interogare și cu flexibilitatea de a ajusta resursele pe măsură ce colecția ta se extinde.
Funcționalități cheie ale Chroma
RAG Pipeline Gata
Conceput ca stratul de regăsire pentru aplicațiile LLM, astfel încât să poți ancora răspunsurile modelului în propriile documente cu un efort minim de integrare.
Framework Integrări
Suportul nativ pentru LangChain, LlamaIndex și SDK-ul OpenAI înseamnă că codul tău AI existent se conectează la Chroma cu doar câteva linii de configurare.
Filtrare metadate
Combină căutarea de similaritate vectorială cu filtre de metadate structurate pentru a restrânge rezultatele după dată, categorie sau orice atribut personalizat, fără post-procesare.
Mai multe metrici de distanță
Alege similaritatea cosinus, distanța L2 sau produsul scalar per colecție pentru a potrivi metrica cu care a fost antrenat modelul tău de încorporare pentru rezultate precise.
Stocare persistentă
Embeddings și indexurile supraviețuiesc repornirilor și actualizărilor, astfel încât baza ta de cunoștințe rămâne intactă fără a reintroduce documente după fiecare modificare de implementare.
De ce să rulezi Chroma pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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