phpIPAM este o aplicație de gestionare a adreselor IP (IPAM) auto-găzduită, bazată pe web, care oferă administratorilor de rețea o modalitate structurată de a urmări și organiza spațiul de adrese IPv4 și IPv6. În loc să mențină foi de calcul sau să se bazeze pe software proprietar de gestionare a rețelei, phpIPAM oferă o interfață bazată pe baze de date pentru planificarea subrețelelor, urmărirea alocării IP-urilor, gestionarea VLAN-urilor și descoperirea automată a rețelei.

Rularea phpIPAM pe propria infrastructură înseamnă că datele tale de adrese IP — subrețele, alocări VLAN, mapări NAT și înregistrări de dispozitive — rămân pe servere pe care le controlezi, fără dependență de cloud sau costuri de licențiere. Scanerul de rețea încorporat trimite ping-uri către gazde conform unui program configurabil pentru a menține starea IP-ului actualizată, iar API-ul REST îți permite să integrezi gestionarea IP-urilor în fluxurile de lucru de provizionare și automatizare.