Instalează phpIPAM printr-o instalare cu un singur click.
Instrument open-source de gestionare a adreselor IP pentru urmărirea și organizarea subrețelelor IPv4/IPv6 și a resurselor de rețea.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu phpIPAM
phpIPAM este o aplicație de gestionare a adreselor IP (IPAM) auto-găzduită, bazată pe web, care oferă administratorilor de rețea o modalitate structurată de a urmări și organiza spațiul de adrese IPv4 și IPv6. În loc să mențină foi de calcul sau să se bazeze pe software proprietar de gestionare a rețelei, phpIPAM oferă o interfață bazată pe baze de date pentru planificarea subrețelelor, urmărirea alocării IP-urilor, gestionarea VLAN-urilor și descoperirea automată a rețelei.
Rularea phpIPAM pe propria infrastructură înseamnă că datele tale de adrese IP — subrețele, alocări VLAN, mapări NAT și înregistrări de dispozitive — rămân pe servere pe care le controlezi, fără dependență de cloud sau costuri de licențiere. Scanerul de rețea încorporat trimite ping-uri către gazde conform unui program configurabil pentru a menține starea IP-ului actualizată, iar API-ul REST îți permite să integrezi gestionarea IP-urilor în fluxurile de lucru de provizionare și automatizare.
Funcționalități cheie ale phpIPAM
Vizualizare subrețea
Vizualizează grafic spațiul de adrese IPv4 și IPv6, cu urmărirea spațiului liber și ierarhia subrețelelor afișate dintr-o privire.
Scanare automatizată a rețelei
Descoperirea de rețea integrată trimite ping către gazde conform unui program configurabil și actualizează automat starea IP, fără introducere manuală.
Gestionare VLAN și VRF
Urmărește VLAN-urile și VRF-urile alături de adresele IP pentru a menține o imagine completă a segmentării rețelei tale.
Acces REST API
Gestionarea programatică a IP-urilor prin API REST îți permite să integrezi phpIPAM în fluxurile de lucru de provizionare și automatizarea infrastructurii.
Integrare PowerDNS
Sincronizează numele de gazdă și înregistrările IP direct cu PowerDNS pentru a menține datele DNS și IPAM consecvente, fără actualizări manuale.
De ce să rulezi phpIPAM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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