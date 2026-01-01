Implementează Hoppscotch cu instalare dintr-un singur click.
Platformă open-source de dezvoltare API, cu suport pentru REST, GraphQL, WebSocket și colaborare în timp real a echipei.
Alege un plan VPS pentru Hoppscotch
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hoppscotch
Hoppscotch este o platformă modernă, ușoară, de dezvoltare și testare API care acoperă întregul ciclu de viață API — de la construirea și testarea cererilor până la documentarea și partajarea colecțiilor cu echipa ta. Suportă REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events și WebRTC într-o singură interfață, cu variabile de mediu, scripturi pre-cerere și opțiuni avansate de autentificare, inclusiv OAuth 2.0.
Auto-găzduirea Hoppscotch pe VPS-ul tău păstrează toate cheile API, sarcinile utile ale cererilor și datele spațiului de lucru al echipei în întregime pe infrastructura ta, eliminând preocupările legate de confidențialitatea datelor ale clienților API bazați pe cloud și eliminând în același timp costurile de abonament per utilizator pe măsură ce echipa ta crește.
Funcționalități cheie ale Hoppscotch
Testare multi-protocol
Testează conexiuni REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events și WebRTC dintr-o singură interfață unificată.
Spații de lucru pentru echipă
Partajează colecții și colaborează în timp real cu colegii în spații de lucru partajate, fără a părăsi infrastructura ta privată.
Autentificare avansată
Suportul încorporat pentru OAuth 2.0, token-uri Bearer, Basic Auth și chei API acoperă practic fiecare schemă de autentificare.
Variabile de mediu
Comută instantaneu între mediile de dezvoltare, staging și producție, fără a edita manual parametrii cererii.
Gestionarea colecțiilor
Organizează cererile în colecții versionate cu suport pentru import și export pentru formate Postman și OpenAPI.
De ce să rulezi Hoppscotch pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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