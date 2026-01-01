Instalează Shaarli cu un singur click.
Serviciu personal, minimalist, super-rapid de marcare a paginilor care stochează totul într-o singură bază de date de tip flat-file — nu este necesar SQL.
Alege un plan VPS pentru Shaarli
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Shaarli
Shaarli este un serviciu de bookmarking personal și minimalist, conceput ca un înlocuitor auto-găzduit pentru originalul del.icio.us. Acesta stochează fiecare marcaj într-un singur fișier PHP plat — fără server de baze de date, fără migrații, fără actualizări de schemă — și redă un flux curat, cronologic invers, de linkuri, notițe și actualizări în stil microblog pe care le poți păstra publice, private sau le poți combina per element.
Auto-găzduirea Shaarli pe VPS-ul tău îți oferă o arhivă privată de linkuri sub propriul tău domeniu, un flux RSS/Atom al partajărilor tale, un sistem de notițe compatibil cu Markdown și un bookmarklet plus un API mobil care transformă orice browser sau aplicație într-o țintă de salvare cu un singur clic. Întregul stack este un singur container PHP cu un fișier JSON care îl susține — backup-urile sunt o singură copie de fișier.
Funcționalități cheie ale Shaarli
Stocare fișier plat
Marcajele se află într-un singur depozit de date PHP, fără un server de baze de date de instalat, optimizat sau de făcut backup — copiază fișierul și ai arhiva ta.
Flux cronologic invers
Fiecare marcaj, notă sau postare de microblog ajunge într-o singură cronologie ordonată, cu etichete, căutare în text integral și controale de confidențialitate pentru fiecare link.
Fluxuri RSS și Atom
Fluxurile RSS și Atom încorporate transformă Shaarli-ul tău într-un blog public de link-uri sau o sursă privată pentru cititoare de fluxuri — funcționează cu orice aplicație de citire.
Bookmarklet și REST API
Salvează linkuri din orice browser cu bookmarklet-ul inclus, sau trimite din aplicațiile mobile și desktop folosind API-ul REST tipizat.
Note Markdown
Scrie notițe mai lungi și postări de microblog în Markdown alături de marcaje, cu vizibilitate publică opțională pentru partajare.
Amprentă redusă
Un singur container PHP fără server de baze de date rulează confortabil pe cele mai mici planuri VPS, fără a concura cu alte aplicații pentru resurse.
De ce să rulezi Shaarli pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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