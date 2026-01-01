Shaarli este un serviciu de bookmarking personal și minimalist, conceput ca un înlocuitor auto-găzduit pentru originalul del.icio.us. Acesta stochează fiecare marcaj într-un singur fișier PHP plat — fără server de baze de date, fără migrații, fără actualizări de schemă — și redă un flux curat, cronologic invers, de linkuri, notițe și actualizări în stil microblog pe care le poți păstra publice, private sau le poți combina per element.

Auto-găzduirea Shaarli pe VPS-ul tău îți oferă o arhivă privată de linkuri sub propriul tău domeniu, un flux RSS/Atom al partajărilor tale, un sistem de notițe compatibil cu Markdown și un bookmarklet plus un API mobil care transformă orice browser sau aplicație într-o țintă de salvare cu un singur clic. Întregul stack este un singur container PHP cu un fișier JSON care îl susține — backup-urile sunt o singură copie de fișier.