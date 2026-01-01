Posterizarr este un instrument de automatizare open-source care creează postere, fundaluri și carduri de titlu frumoase, fără text, pentru biblioteca ta Plex, Jellyfin sau Emby. Acesta preia imagini de la Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex și IMDb, apoi aplică propriile suprapuneri, fonturi și reguli de text, astfel încât fiecare film, serial și sezon să arate consistent în întreaga bibliotecă.

Găzduirea Posterizarr pe un VPS îi oferă timpul de funcționare stabil și lățimea de bandă dedicată necesare pentru generarea automată în masă de imagini pentru mii de elemente. Interfața web inclusă îți permite să gestionezi setările, să monitorizezi progresul și să inițiezi rulări din browser, în timp ce integrările cu Tautulli, Sonarr și Radarr mențin noile lansări cu un aspect impecabil în momentul în care ajung în biblioteca ta.