Implementează Posterizarr cu un singur click.
Generator automat de postere pentru Plex, Jellyfin și Emby care preia și suprapune imagini de la TMDB, Fanart și TVDB.
Alege un plan VPS pentru Posterizarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Posterizarr
Posterizarr este un instrument de automatizare open-source care creează postere, fundaluri și carduri de titlu frumoase, fără text, pentru biblioteca ta Plex, Jellyfin sau Emby. Acesta preia imagini de la Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex și IMDb, apoi aplică propriile suprapuneri, fonturi și reguli de text, astfel încât fiecare film, serial și sezon să arate consistent în întreaga bibliotecă.
Găzduirea Posterizarr pe un VPS îi oferă timpul de funcționare stabil și lățimea de bandă dedicată necesare pentru generarea automată în masă de imagini pentru mii de elemente. Interfața web inclusă îți permite să gestionezi setările, să monitorizezi progresul și să inițiezi rulări din browser, în timp ce integrările cu Tautulli, Sonarr și Radarr mențin noile lansări cu un aspect impecabil în momentul în care ajung în biblioteca ta.
Funcționalități cheie ale Posterizarr
Interfață web deplină
Gestionează setările, monitorizează activitatea și declanșează rulări de postere dintr-o interfață modernă de browser în loc să editezi manual fișiere JSON.
Plex, Jellyfin, Emby
Generează ilustrații pentru toate cele trei servere media majore și scrie activele într-o structură de foldere compatibilă cu Kometa pentru portabilitate.
Operă de artă multi-sursă
Preia imagini de la Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex și IMDb, astfel încât fiecare titlu să găsească imagini sursă de înaltă rezoluție, fără text.
Suprapuneri și text personalizate
Aplică propriile tale fonturi, culori, gradiente și reguli de text pentru a crea un stil unificat de poster pentru toate filmele, emisiunile și sezoanele.
Integrare Arr stack
Declanșatorul rulează automat din Tautulli, Sonarr și Radarr, astfel încât noile lansări să primească postere potrivite imediat ce sunt adăugate.
Copie de rezervă și active manuale
Volumele dedicate pentru backup-uri de active și ilustrațiile selectate manual păstrează posterele personalizate în siguranță pe parcursul reconstrucțiilor și actualizărilor.
De ce să rulezi Posterizarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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