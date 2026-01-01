Implementează Dashy printr-o instalare cu un singur click.
Tablou de bord cu auto-găzduire, extrem de personalizabil, care îți permite să organizezi toate serviciile, marcajele și widget-urile tale într-un singur loc.
Alege un plan VPS pentru Dashy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dashy
Dashy este un tablou de bord personal auto-găzduit care îți oferă o pagină de pornire frumoasă, personalizabilă pentru toate serviciile, aplicațiile și marcajele tale. Cu sute de pictograme încorporate, un ecosistem extins de widget-uri și un editor vizual de configurare, poți construi o interfață personalizată fără a edita fișiere YAML. Verificările de status în timp real îți monitorizează serviciile continuu, astfel încât să știi mereu ce este activ și funcțional.
Auto-găzduirea Dashy pe VPS-ul tău înseamnă că tabloul tău de bord este disponibil 24/7 de pe orice dispozitiv, cu toate datele de configurare sub controlul tău. Nu există taxe de abonament, limite de utilizare și nici acces terță parte la topologia infrastructurii tale — doar un punct de intrare rapid și privat către tot ce rulezi.
Funcționalități cheie ale Dashy
Monitorizarea stării serviciilor
Verifică în permanență dacă serviciile tale sunt online și afișează indicatori de stare în timp real, astfel încât să poți identifica întreruperile dintr-o privire.
Editor vizual de configurare
Editează aspectul panoului tău de bord, secțiunile și elementele printr-o interfață de tip point-and-click, fără a atinge fișierele de configurare YAML.
Ecosistem bogat de widget-uri
Adaugă prognoze meteo, fluxuri RSS, statistici de sistem, ceasuri și zeci de alte widget-uri pentru a transforma panoul de bord într-un centru de informații.
Bibliotecă vastă de pictograme
Include peste 400 de pictograme de servicii preconfigurate și acceptă pictograme personalizate, menținând panoul tău de bord coerent vizual și ușor de navigat.
Suport pagini multiple
Organizează serviciile pe mai multe pagini și secțiuni, făcând practică gestionarea unui număr mare de aplicații fără aglomerare.
De ce să rulezi Dashy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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