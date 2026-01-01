Dashy este un tablou de bord personal auto-găzduit care îți oferă o pagină de pornire frumoasă, personalizabilă pentru toate serviciile, aplicațiile și marcajele tale. Cu sute de pictograme încorporate, un ecosistem extins de widget-uri și un editor vizual de configurare, poți construi o interfață personalizată fără a edita fișiere YAML. Verificările de status în timp real îți monitorizează serviciile continuu, astfel încât să știi mereu ce este activ și funcțional.

Auto-găzduirea Dashy pe VPS-ul tău înseamnă că tabloul tău de bord este disponibil 24/7 de pe orice dispozitiv, cu toate datele de configurare sub controlul tău. Nu există taxe de abonament, limite de utilizare și nici acces terță parte la topologia infrastructurii tale — doar un punct de intrare rapid și privat către tot ce rulezi.