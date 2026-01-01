Instalare OpenBao cu un singur click.
Platformă open-source de gestionare a secretelor pentru stocarea sigură a cheilor API, parolelor, certificatelor și a altor date sensibile.
Alege un plan VPS pentru OpenBao
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenBao
OpenBao este un fork open-source, condus de comunitate, al HashiCorp Vault, construit pentru a oferi o gestionare securizată și centralizată a secretelor pentru echipe și aplicații. Îți permite să stochezi, să accesezi și să rotești secrete dinamice, chei de criptare și credințiale printr-un API unificat, fără a împrăștia date sensibile în fișiere de configurare sau variabile de mediu.
Auto-găzduirea OpenBao pe propriul tău VPS înseamnă că secretele tale nu părăsesc niciodată infrastructura ta — nu există limite de utilizare, nici vendor lock-in și niciun risc ca un furnizor SaaS să-ți acceseze credințialele. Obții setul complet de funcționalități compatibil cu Vault sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale OpenBao
Secrete dinamice
Generează acreditări de scurtă durată la cerere pentru baze de date și furnizori de cloud, revocate automat atunci când nu mai sunt necesare.
Stocare cheie-valoare criptată
Stochează secrete arbitrare în repaus cu criptare AES-256-GCM, astfel încât valorile sensibile să nu fie niciodată expuse pe disc.
Control de acces detaliat
Definește reguli de acces bazate pe politici care restricționează ce servicii și utilizatori pot citi, scrie sau lista anumite căi secrete.
Metode multiple de autentificare
Autentifică aplicațiile și utilizatorii prin token-uri, userpass, AppRole, LDAP, JWT și alte metode fără a schimba fluxul tău de lucru.
Jurnalizare deplină a auditului
Fiecare cerere și răspuns este înregistrat în jurnale de audit rezistente la alterare, oferindu-ți o urmă completă pentru conformitate și răspuns la incidente.
HTTP API și CLI
Integrează recuperarea secretelor în orice limbaj sau pipeline folosind REST API-ul sau CLI-ul bao multiplatformă.
De ce să rulezi OpenBao pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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