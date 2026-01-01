Ubooquity este un server de acasă gratuit, multi-platformă, pentru cărți electronice, benzi desenate, reviste și PDF-uri. Acesta îți scanează folderele bibliotecii, generează miniaturi și metadate navigabile și servește totul printr-un cititor web curat care gestionează EPUB, CBZ, CBR, PDF și multe altele — plus un flux OPDS pentru aplicațiile mobile de lectură care preferă propria lor interfață de utilizator.

Auto-găzduirea Ubooquity pe un VPS îți menține biblioteca de lectură privată și mereu disponibilă, cu suport multi-utilizator, control al accesului bazat pe roluri și un cititor de benzi desenate încorporat, bazat pe browser, optimizat pentru răsfoirea paginilor pe ecran complet pe desktop-uri, tablete și telefoane.