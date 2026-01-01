Instalează Ubooquity cu un singur click.
Server de acasă, cu autogăzduire, pentru cărți electronice și benzi desenate, cu un cititor web curat și un flux OPDS pentru aplicații mobile.
Alege un plan VPS pentru Ubooquity
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ubooquity
Ubooquity este un server de acasă gratuit, multi-platformă, pentru cărți electronice, benzi desenate, reviste și PDF-uri. Acesta îți scanează folderele bibliotecii, generează miniaturi și metadate navigabile și servește totul printr-un cititor web curat care gestionează EPUB, CBZ, CBR, PDF și multe altele — plus un flux OPDS pentru aplicațiile mobile de lectură care preferă propria lor interfață de utilizator.
Auto-găzduirea Ubooquity pe un VPS îți menține biblioteca de lectură privată și mereu disponibilă, cu suport multi-utilizator, control al accesului bazat pe roluri și un cititor de benzi desenate încorporat, bazat pe browser, optimizat pentru răsfoirea paginilor pe ecran complet pe desktop-uri, tablete și telefoane.
Funcționalități cheie ale Ubooquity
eBook-uri, benzi desenate și PDF-uri
O singură bibliotecă ce combină cărți electronice (EPUB), benzi desenate (CBZ, CBR) și documente PDF, fiecare cu cititoare și vizualizatoare adecvate formatului.
Cititor de benzi desenate în browser
Cititor de benzi desenate pe tot ecranul, cu răsfoire de pagini, mod de pagină dublă, zoom și marcaje — construit special pentru benzi desenate și manga.
Flux OPDS pentru aplicații mobile
Endpointul OPDS conform standardelor se integrează cu aplicații de lectură pentru iOS și Android, precum Chunky, Marvin, Aldiko și altele.
Control acces multi-utilizator
Conturile individuale cu permisiuni bazate pe roluri permit gospodăriilor să partajeze o bibliotecă, păstrând în același timp listele de lectură, progresul și accesul definite pentru fiecare membru.
Scanare automată a bibliotecii
Scanerul de fundal detectează fișierele noi pe măsură ce le adaugi în volumul bibliotecii, actualizând metadatele și miniaturile fără intervenție manuală.
De ce să rulezi Ubooquity pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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