Instalează Profilarr printr-un singur click.
Instrument de automatizare care sincronizează profiluri de calitate și formate personalizate din baze de date comunitare în instanțele tale Radarr și Sonarr.
Alege un plan VPS pentru Profilarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Profilarr
Profilarr conectează instanțele tale Radarr și Sonarr auto-găzduite la baze de date menținute de comunitate de profiluri de calitate și formate personalizate, aplicând automat configurații testate în loc să necesite introducere manuală. Înlocuiește ore întregi de ajustare per-instanță cu o singură operațiune de sincronizare, menținând fiecare aplicație arr din stack-ul tău aliniată cu cele mai recente standarde ale comunității.
Auto-găzduirea Profilarr alături de stack-ul tău media înseamnă că actualizările de profil au loc conform programului tău, cu vizibilitate completă asupra a ceea ce s-a schimbat și de ce — fără a te baza pe servicii externe pentru a trimite configurația către aplicațiile tale locale.
Funcționalități cheie ale Profilarr
Sincronizare automată a profilului
Extrage profiluri de calitate din baze de date comunitare la distanță și le aplică la Radarr și Sonarr fără copiere-lipire manuală între instanțe.
Gestionare format personalizat
Sincronizează definițiile de format personalizate și scorurile astfel încât fiecare instanță din stack-ul tău să utilizeze aceeași configurație testată.
Suport multi-instanță
Gestionează mai multe instanțe Radarr și Sonarr dintr-o singură interfață, menținându-le pe toate consecvente fără a duplica efortul.
Web UI inclusă
Interfață bazată pe browser pentru gestionarea conexiunilor, declanșarea sincronizărilor și revizuirea modificărilor aplicate — nu este necesar SSH sau CLI.
Configurație persistentă
Toate credențialele instanței și starea de sincronizare sunt stocate pe un volum Docker denumit, supraviețuind restartărilor containerelor și actualizărilor de imagine.
De ce să rulezi Profilarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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