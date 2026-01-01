ShipShipShip este o aplicație open-source de jurnal de modificări și foaie de parcurs care ajută echipele de produs să partajeze actualizări și să colecteze feedback de la comunitate într-un singur loc. Construită cu SvelteKit și Go, aceasta combină un jurnal de modificări public, bine pus la punct, cu un panou de administrare în stil kanban, unde fiecare lansare, corecție și idee viitoare se află lângă voturile și reacțiile pe care le-a obținut.

Găzduirea ShipShipShip pe propriul tău Virtual Private Server (VPS) menține listele de abonați, credențialele SMTP și datele de feedback sub controlul tău, elimină prețul per utilizator al alternativelor găzduite și îți permite să personalizezi pagina publică prin teme instalabile care se potrivesc produsului tău.