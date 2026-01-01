Implementează ShipShipShip cu un singur click.
Platformă ușoară, auto-găzduită, de changelog și roadmap cu vot comunitar, reacții emoji și automatizare newsletter.
Alege un plan VPS pentru ShipShipShip
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ShipShipShip
ShipShipShip este o aplicație open-source de jurnal de modificări și foaie de parcurs care ajută echipele de produs să partajeze actualizări și să colecteze feedback de la comunitate într-un singur loc. Construită cu SvelteKit și Go, aceasta combină un jurnal de modificări public, bine pus la punct, cu un panou de administrare în stil kanban, unde fiecare lansare, corecție și idee viitoare se află lângă voturile și reacțiile pe care le-a obținut.
Găzduirea ShipShipShip pe propriul tău Virtual Private Server (VPS) menține listele de abonați, credențialele SMTP și datele de feedback sub controlul tău, elimină prețul per utilizator al alternativelor găzduite și îți permite să personalizezi pagina publică prin teme instalabile care se potrivesc produsului tău.
Funcționalități cheie ale ShipShipShip
Votul comunității
Vizitatorii votează funcționalitățile propuse, astfel încât echipa să poată prioritiza foaia de parcurs pe baza cererii reale, în loc de presupuneri interne.
Reacții emoji
Opt tipuri de reacții permit cititorilor să reacționeze la fiecare intrare, oferind un feedback rapid fără a-i forța să treacă printr-un proces de înregistrare.
Kanban Roadmap
Tabelul drag-and-drop cu statusuri personalizabile menține vizibil întregii echipe fiecare element propus, în curs de desfășurare și livrat.
Automatizare newsletter
Buletinele informative susținute de SMTP se declanșează automat atunci când o înregistrare își schimbă starea, astfel încât abonații să afle despre lansări fără trimiteri manuale.
Teme instalabile
Sistemul de teme bazat pe manifest separă panoul de administrare de jurnalul public de modificări, astfel încât să poți alinia exact identitatea de brand a produsului tău.
API RESTful
API-ul REST complet pentru evenimente, reacții, voturi și abonați la newsletter facilitează integrarea cu instrumente CI/CD sau de marketing.
De ce să rulezi ShipShipShip pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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