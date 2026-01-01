Implementează Pingvin Share prin instalare cu un singur click.
Alternativă WeTransfer auto-găzduită pentru a partaja fișiere de orice dimensiune prin linkuri sigure, cu termen limitat, cu protecție prin parolă și fără stocare de la terți.
Alege un plan VPS pentru Pingvin Share
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu Pingvin Share
Pingvin Share este o platformă modernă de partajare a fișierelor, cu auto-găzduire, care îți oferă o alternativă ce respectă confidențialitatea la WeTransfer, Dropbox Transfer și Firefox Send. Partajează fișiere de orice dimensiune prin linkuri securizate, cu durată limitată, cu date de expirare configurabile, limite de vizitatori și protecție prin parolă — totul fără a încărca pe servere terțe.
Auto-găzduirea pe VPS-ul tău înseamnă fără limite de dimensiune a fișierelor impuse de nivelurile de abonament, fără riscul ca conținutul să fie scanat sau șters, și conformitate deplină cu cerințele de rezidență a datelor. Linkurile de partajare inversă permit altora să încarce direct către tine, iar integrarea OIDC și LDAP suportă fluxurile de lucru de autentificare pentru întreprinderi din start.
Funcționalități cheie ale Pingvin Share
Fără limite de dimensiune a fișierelor
Partajează fișiere de orice dimensiune, limitate doar de spațiul pe disc al VPS-ului tău, fără limite de transfer per fișier sau per lună.
Linkuri securizate cu durată limitată
Setează date de expirare și limite de vizitatori pentru fiecare partajare, astfel încât link-urile să nu mai funcționeze automat după îndeplinirea condițiilor alese de tine.
Protecție parolă
Protejează partajările sensibile cu o parolă, astfel încât doar destinatarii vizați să poată accesa fișierele descărcate.
Inversare acțiuni
Generează linkuri de încărcare care le permit altora să-ți trimită fișiere direct ție, fără a necesita un cont sau a-ți expune spațiul de stocare.
Autentificare Afacere
Integrarea OIDC și LDAP permite organizațiilor să utilizeze furnizorii de identitate existenți pentru gestionarea centralizată a accesului.
De ce să rulezi Pingvin Share pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
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Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
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