Pingvin Share este o platformă modernă de partajare a fișierelor, cu auto-găzduire, care îți oferă o alternativă ce respectă confidențialitatea la WeTransfer, Dropbox Transfer și Firefox Send. Partajează fișiere de orice dimensiune prin linkuri securizate, cu durată limitată, cu date de expirare configurabile, limite de vizitatori și protecție prin parolă — totul fără a încărca pe servere terțe.

Auto-găzduirea pe VPS-ul tău înseamnă fără limite de dimensiune a fișierelor impuse de nivelurile de abonament, fără riscul ca conținutul să fie scanat sau șters, și conformitate deplină cu cerințele de rezidență a datelor. Linkurile de partajare inversă permit altora să încarce direct către tine, iar integrarea OIDC și LDAP suportă fluxurile de lucru de autentificare pentru întreprinderi din start.