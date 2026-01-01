Implementează GeoServer cu un singur click.
Server geospațial open-source care publică hărți și date spațiale prin standarde OGC precum WMS, WFS și WCS.
Alege un plan VPS pentru GeoServer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GeoServer
GeoServer este un server Java open-source care îți permite să publici, să partajezi și să editezi date geospațiale folosind standarde OGC deschise. Acesta citește surse vectoriale și raster din PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF și zeci de alte formate, apoi le expune prin intermediul punctelor finale Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service și Web Processing Service pe care orice client GIS sau bibliotecă de cartografiere web le poate consuma.
Găzduirea GeoServer-ului pe propriul tău VPS menține seturile de date proprietare, stilurile de strat și regulile de acces în infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per strat și fără limite de încărcare. O consolă de administrare bazată pe browser îți permite să adaugi depozite, să configurezi straturi și să ajustezi cache-ul fără a atinge XML, în timp ce directorul de date persistent supraviețuiește repornirilor și actualizărilor containerelor.
Funcționalități cheie ale GeoServer
Suport pentru standarde OGC
Oferă endpoint-uri WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS și OGC API, permițând oricărui client GIS sau de cartografiere web conform standardelor să se conecteze fără adaptoare personalizate.
Multe surse de date
Citește PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID și alte formate vectoriale și raster de pe un singur server.
Stilizare personalizată a hărții
Stilizează straturile cu reguli SLD sau CSS, previzualizează-le live în consola de administrare și refolosește aceleași stiluri pentru hărți și cache-uri de dale.
Cache de dale încorporat
GeoWebCache-ul integrat pre-renderează și servește dale de hartă, astfel încât straturile WMS solicitante rămân rapide sub sarcină fără un serviciu suplimentar de cache.
Consolă de administrare browser
Configurează spații de lucru, depozite de date, straturi și reguli de acces dintr-o interfață web fără a edita XML sau a reporni serverul.
Acces securizat la strat
Regulile de securitate pe strat și pe serviciu, cu autentificare bazată pe roluri, mențin seturile de date sensibile restricționate doar pentru utilizatorii și clienții potriviți.
De ce să rulezi GeoServer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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