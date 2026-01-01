GeoServer este un server Java open-source care îți permite să publici, să partajezi și să editezi date geospațiale folosind standarde OGC deschise. Acesta citește surse vectoriale și raster din PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF și zeci de alte formate, apoi le expune prin intermediul punctelor finale Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service și Web Processing Service pe care orice client GIS sau bibliotecă de cartografiere web le poate consuma.

Găzduirea GeoServer-ului pe propriul tău VPS menține seturile de date proprietare, stilurile de strat și regulile de acces în infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per strat și fără limite de încărcare. O consolă de administrare bazată pe browser îți permite să adaugi depozite, să configurezi straturi și să ajustezi cache-ul fără a atinge XML, în timp ce directorul de date persistent supraviețuiește repornirilor și actualizărilor containerelor.