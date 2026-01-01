Implementează Mongo Express cu instalare printr-un singur click.
Interfață de administrare web pentru MongoDB care îți permite să navighezi, să editezi și să gestionezi baze de date printr-un browser.
Alege un plan VPS pentru Mongo Express
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mongo Express
Mongo Express este o interfață web ușoară, open-source, pentru MongoDB, construită cu Node.js și Bootstrap 5. Îți permite să te conectezi la o instanță MongoDB și să începi imediat să navighezi prin baze de date, să explorezi colecții, să editezi documente și să rulezi interogări — totul dintr-o filă de browser, fără a fi necesar un client de bază de date local. Interfața gestionează operațiuni CRUD complete pentru baze de date, colecții și documente individuale și suportă întreaga gamă de tipuri de date BSON, astfel încât documentele sunt afișate și editate cu precizie.
Găzduirea proprie a Mongo Express alături de baza ta de date MongoDB pe un VPS menține ambele servicii în aceeași rețea privată, astfel încât portul bazei tale de date nu este niciodată expus internetului, în timp ce interfața de administrare rămâne accesibilă prin HTTPS, prin Traefik.
Funcționalități cheie ale Mongo Express
Operațiuni CRUD complete
Creează, citește, actualizează și șterge baze de date, colecții și documente printr-o interfață de browser simplă, fără a scrie comenzi shell.
Editor de documente inline
Editează documente direct în UI cu suport complet pentru tipurile BSON, astfel încât valori precum ObjectId, Date și NumberLong sunt gestionate corect.
Import și export de colecții
Importă și exportă datele colecției în format JSON pentru migrații, backup-uri sau partajarea instantaneelor seturilor de date între medii.
Administrarea Indexului
Vizualizează, creează și șterge indexuri pe orice colecție pentru a înțelege și a optimiza performanța interogărilor fără a părăsi browserul.
Gestionarea fișierelor GridFS
Răsfoiește și gestionează fișiere mari stocate în bucket-uri MongoDB GridFS direct prin UI.
De ce să rulezi Mongo Express pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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