Mongo Express este o interfață web ușoară, open-source, pentru MongoDB, construită cu Node.js și Bootstrap 5. Îți permite să te conectezi la o instanță MongoDB și să începi imediat să navighezi prin baze de date, să explorezi colecții, să editezi documente și să rulezi interogări — totul dintr-o filă de browser, fără a fi necesar un client de bază de date local. Interfața gestionează operațiuni CRUD complete pentru baze de date, colecții și documente individuale și suportă întreaga gamă de tipuri de date BSON, astfel încât documentele sunt afișate și editate cu precizie.

Găzduirea proprie a Mongo Express alături de baza ta de date MongoDB pe un VPS menține ambele servicii în aceeași rețea privată, astfel încât portul bazei tale de date nu este niciodată expus internetului, în timp ce interfața de administrare rămâne accesibilă prin HTTPS, prin Traefik.