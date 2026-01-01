MeTube este un frontend bazat pe browser pentru yt-dlp care îți permite să descarci videoclipuri de pe YouTube și de pe peste 1.000 de alte platforme de pe orice dispozitiv fără a instala software. Suportă selecția calității până la 4K, extracția doar audio în MP3, descărcări de playlisturi și canale, și o coadă de descărcare în timp real cu urmărirea progresului — totul dintr-o interfață curată, adaptată pentru mobil.

Auto-găzduirea MeTube pe VPS-ul tău înseamnă că descărcările rulează la viteze de datacenter, fișierele sunt stocate pe server pentru recuperare ulterioară, și serviciul continuă să funcționeze pe măsură ce platformele se schimbă — independent de extensiile de browser care se strică sau de instrumentele comerciale de descărcare care impun limite de calitate și necesită conturi.