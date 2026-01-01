Instalează MeTube cu un singur click.
Interfață web auto-găzduită pentru descărcarea videoclipurilor de pe YouTube și de pe peste 1.000 de alte site-uri prin yt-dlp.
Alege un plan VPS pentru MeTube
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MeTube
MeTube este un frontend bazat pe browser pentru yt-dlp care îți permite să descarci videoclipuri de pe YouTube și de pe peste 1.000 de alte platforme de pe orice dispozitiv fără a instala software. Suportă selecția calității până la 4K, extracția doar audio în MP3, descărcări de playlisturi și canale, și o coadă de descărcare în timp real cu urmărirea progresului — totul dintr-o interfață curată, adaptată pentru mobil.
Auto-găzduirea MeTube pe VPS-ul tău înseamnă că descărcările rulează la viteze de datacenter, fișierele sunt stocate pe server pentru recuperare ulterioară, și serviciul continuă să funcționeze pe măsură ce platformele se schimbă — independent de extensiile de browser care se strică sau de instrumentele comerciale de descărcare care impun limite de calitate și necesită conturi.
Funcționalități cheie ale MeTube
1.000+ Site-uri Suportate
Descarcă de pe YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud și peste o mie de alte platforme video și audio.
Calitate până la 4K
Selectează rezoluția și formatul exact de care ai nevoie, inclusiv extragerea doar audio în MP3 sau alte formate.
Descărcări playlist
Pune în coadă un playlist sau un canal întreg pentru descărcare în masă și lasă serverul să o proceseze în fundal.
Acces bazat pe browser
Nu este necesar niciun software client — gestionează descărcările de pe orice telefon, tabletă sau computer cu un browser web.
Viteze de descărcare ale centrului de date
Descărcările rulează pe VPS-ul tău la lățimea de bandă maximă a serverului, eliberând dispozitivul tău local și conexiunea ta la internet.
De ce să rulezi MeTube pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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