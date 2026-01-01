Instalează LDAP Account Manager cu un singur click.
Interfață web pentru gestionarea utilizatorilor, grupurilor și obiectelor într-un director OpenLDAP printr-o interfață de utilizator (UI) prietenoasă, accesibilă din browser.
Alege un plan VPS pentru LDAP Account Manager
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) este o interfață web matură, open-source, pentru administrarea conturilor stocate într-un director LDAP. În loc să editezi fișiere LDIF sau să te lupți cu comenzile ldapsearch și ldapmodify, administratorii gestionează utilizatori Unix și Samba, grupuri, gazde, intrări DHCP, conturi Kopano și extensii Asterisk printr-un browser. LAM înțelege cele mai comune scheme LDAP din start și include editori conștienți de tip pentru fiecare.
Acest șablon include LAM împreună cu un server de director OpenLDAP, astfel încât întregul stack de identitate rulează pe un singur VPS în spatele Traefik HTTPS. Găzduirea proprie a LAM păstrează credențialele directorului, apartenența la grupuri și datele de identitate în propria infrastructură, fără a depinde de furnizori de identitate terți sau de taxe SaaS per utilizator.
Funcționalități cheie ale LDAP Account Manager
Interfață de administrare bazată pe browser
Gestionează utilizatori, grupuri, gazde și alte obiecte LDAP printr-o interfață web cu file în loc de fișiere LDIF și instrumente de linie de comandă.
Server OpenLDAP inclus
Vine cu un director OpenLDAP preconfigurat pentru DN-ul de bază ales, astfel încât implementarea oferă atât directorul, cât și interfața sa de gestionare.
Module tip cont
Editorii încorporați pentru conturi Unix, domenii Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, aliasuri de email și FreeRadius acoperă majoritatea schemelor de directoare fără cod personalizat.
Import CSV și export PDF
Creează în masă conturi din foi de calcul și generează fișe de cont PDF imprimabile pentru angajații noi direct din datele din director.
Control granular al accesului
Profilurile de server, profilurile de cont și permisiunile la nivel de modul îți permit să delegi părți din administrarea directorului fără a acorda drepturi complete de administrator LDAP.
Interfață multilingvă
Tradus în peste o duzină de limbi, astfel încât echipele administrative să poată lucra în limba lor preferată cu același director partajat.
De ce să rulezi LDAP Account Manager pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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