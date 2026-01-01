Instalează LibreBooking cu un singur click.
Sistem de programare și rezervare a resurselor sursă deschisă pentru săli, echipamente și active organizaționale partajate.
Alege un plan VPS pentru LibreBooking
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LibreBooking
LibreBooking este o ramură dezvoltată de comunitate a Booked Scheduler, care transformă orice browser web într-un birou de rezervări self-service pentru camere, vehicule, echipamente de laborator, facilități sportive sau orice altă resursă partajată. Vizualizările de disponibilitate în stil calendar, rezervările recurente, fluxurile de lucru pentru aprobare și cotele permit organizațiilor să înlocuiască foile de calcul și căsuțele de e-mail partajate cu un sistem de rezervări structurat.
Găzduirea LibreBooking pe propriul tău VPS menține datele de rezervare, detaliile de contact ale membrilor și istoricul de utilizare în întregime sub controlul tău, fără taxe per utilizator și fără dependență de calendarele SaaS ale unor terți. Baza de date MariaDB inclusă persistă fiecare rezervare, grup și definiție de accesoriu la reporniri.
Funcționalități cheie ale LibreBooking
Rezervări de resurse
Rezervă săli, echipamente și resurse partajate prin vizualizări în stil calendar, cu aspecte pe zi, săptămână și lună.
Rezervări recurente
Programează rezervări recurente zilnice, săptămânale sau lunare, cu detectarea conflictelor și controlul datei de încheiere.
Fluxuri de aprobare
Necesită aprobarea rezervărilor de către administratorii resurselor înainte ca acestea să intre în vigoare, cu notificări prin email la fiecare pas.
Grupuri și permisiuni
Alocă utilizatori grupurilor, acordă acces per resursă și impune cote de rezervare pentru a asigura o distribuție echitabilă a resurselor cu cerere mare.
Accesorii și suplimente
Atașează accesorii cu cantitate limitată, cum ar fi proiectoare sau microfoane, rezervărilor, astfel încât inventarul să rămână sincronizat.
REST API și rapoarte
Integrează cu sisteme externe prin intermediul API-ului REST și extrage rapoarte de utilizare pentru a informa planificarea capacității.
De ce să rulezi LibreBooking pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.