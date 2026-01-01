Instalează NocoDB cu un singur click.
Alternativă open-source la Airtable care transformă orice bază de date SQL într-un tabel colaborativ cu API-uri generate automat.
Alege un plan VPS pentru NocoDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NocoDB
NocoDB este principala alternativă open-source la Airtable, transformând bazele de date PostgreSQL, MySQL și alte baze de date SQL în interfețe intuitive de tip foaie de calcul pe care utilizatorii non-tehnici le pot gestiona cu încredere. Oferă vizualizări de tip grilă, kanban, galerie, calendar și formular, alături de API-uri REST și GraphQL auto-generate, tipuri de câmpuri bogate și colaborare în timp real — toate fără prețuri per utilizator.
Auto-găzduirea NocoDB pe VPS-ul tău asigură că datele de afaceri sensibile nu părăsesc niciodată infrastructura ta, elimină constrângerile de prețuri bazate pe numărul de utilizatori și oferă echipei tale puterea deplină a unei baze de date relaționale în spatele unei interfețe front-end no-code pe care oricine o poate utiliza.
Funcționalități cheie ale NocoDB
Tipuri multiple de vizualizare
Comută între vizualizări tip grilă, kanban, galerie, calendar și formular pentru aceleași date, permițând fiecărui membru al echipei să lucreze în formatul care se potrivește fluxului său de lucru.
APIs Generate automat
Fiecare tabel expune automat endpoint-uri REST și GraphQL, permițând dezvoltatorilor să construiască integrări personalizate și front-end-uri fără a scrie cod backend.
Tipuri de câmpuri bogate
Atașamentele, formulele, căutările, agregările și înregistrările legate aduc puterea foilor de calcul datelor tale relaționale fără interogări SQL complexe.
Control granular al accesului
Setează permisiunile pentru spațiul de lucru, bază și la nivel de tabel cu gestionarea rolurilor, astfel încât fiecare membru al echipei să vadă doar ceea ce are nevoie.
Automatizare Webhook
Declanșează automat fluxuri de lucru și integrări externe atunci când datele se modifică, conectând NocoDB la instrumentele tale existente fără cod personalizat.
Airtable Import
Migrează bazele de date Airtable existente, fișierele CSV sau foile de calcul Excel cu detectarea schemei, facilitând trecerea fără a-ți reconstrui datele de la zero.
De ce să rulezi NocoDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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