GrowthBook este o platformă open-source pentru feature flags și testare A/B care oferă echipelor de inginerie și produs control complet asupra infrastructurii lor de experimentare. Se conectează direct la depozitul tău de date existent — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse sau PostgreSQL — astfel încât rezultatele experimentelor sunt analizate acolo unde datele tale există deja, fără a fi nevoie să transmiți evenimente printr-un serviciu terț.

Găzduirea GrowthBook pe propriul tău VPS elimină prețul per utilizator, păstrează configurațiile experimentelor și datele utilizatorilor pe propria ta infrastructură și permite un număr nelimitat de membri ai echipei și experimente la un cost fix al infrastructurii — esențial pentru echipele din industriile reglementate sau care dezvoltă produse sensibile la confidențialitate.