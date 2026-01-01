Instalează GrowthBook cu un singur click.
Platformă open-source de feature flagging și testare A/B cu analiză de experimente warehouse-native.
Alege un plan VPS pentru GrowthBook
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GrowthBook
GrowthBook este o platformă open-source pentru feature flags și testare A/B care oferă echipelor de inginerie și produs control complet asupra infrastructurii lor de experimentare. Se conectează direct la depozitul tău de date existent — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse sau PostgreSQL — astfel încât rezultatele experimentelor sunt analizate acolo unde datele tale există deja, fără a fi nevoie să transmiți evenimente printr-un serviciu terț.
Găzduirea GrowthBook pe propriul tău VPS elimină prețul per utilizator, păstrează configurațiile experimentelor și datele utilizatorilor pe propria ta infrastructură și permite un număr nelimitat de membri ai echipei și experimente la un cost fix al infrastructurii — esențial pentru echipele din industriile reglementate sau care dezvoltă produse sensibile la confidențialitate.
Funcționalități cheie ale GrowthBook
Avansat A/B Testing
Rulează experimente cu metode statistice bayesiene și frecventiste, reducerea varianței CUPED și testare secvențială pentru a ajunge la concluzii mai rapid și cu o precizie mai mare.
Managementul steagurilor de caracteristici
Vizează lansările de funcționalități după atributele utilizatorului, procent, sau indicatori de precondiție, permițând lansări graduale și reveniri instantanee fără noi implementări.
Analiză nativă a depozitului de date
Metricile experimentelor sunt calculate direct în BigQuery, Snowflake, Redshift sau PostgreSQL, păstrând datele sensibile în infrastructura ta existentă.
SDK-uri multilingve
Integrează GrowthBook în orice stivă de tehnologii cu SDK-uri oficiale pentru React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android și multe altele.
Editor vizual de experimente
Lansează teste A/B no-code pe pagini web folosind editorul vizual, fără a necesita modificări de inginerie la baza de cod a aplicației.
De ce să rulezi GrowthBook pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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