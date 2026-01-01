Reducere de până la 69% pentru Saltcorn

Implementează Saltcorn cu instalare printr-un singur click.

Constructor de aplicații open-source no-code pentru crearea de aplicații web și mobile bazate pe baze de date, fără a scrie cod backend.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Saltcorn cu instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Saltcorn

Saltcorn este o platformă no-code open-source pentru construirea vizuală de aplicații web și mobile bazate pe baze de date. Definește tabele, configurează tipuri de câmpuri complexe, proiectează layout-uri într-un constructor drag-and-drop, atașează acțiuni și fluxuri de lucru, iar Saltcorn gestionează backend-ul, autentificarea, REST API-ul și randarea — nu este necesar cod de legătură.

Găzduirea Saltcorn pe propriul tău VPS păstrează datele clienților, înregistrările interne și fișierele încărcate în infrastructura ta, în loc de baza de date a unui furnizor SaaS. Tu controlezi retenția, integrările, instalările de plugin-uri și rolurile de acces și eviți prețurile per utilizator pe măsură ce echipa sau audiența ta crește. Implementarea vine cu PostgreSQL și volume persistente atât pentru baza de date, cât și pentru fișierele încărcate.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Saltcorn

Constructor de aspect vizual

Creează vizualizări de listă, editare și afișare cu un constructor drag-and-drop alimentat de Craft.js, combinând câmpuri, acțiuni și componente încorporate fără cod de șabloane.

Tabele relaționale

Modelează-ți datele cu coloane tipizate, chei externe, câmpuri calculate și constrângeri într-o schemă reală bazată pe PostgreSQL, în loc de o foaie de calcul plată.

Ecosistem de pluginuri

Instalează plugin-uri comunitare pentru noi tipuri de câmpuri, teme, integrări, furnizori de autentificare și surse externe de date direct din interfața de administrare.

Fluxuri de lucru și acțiuni

Declanșează acțiuni pe partea de server, sarcini programate, webhook-uri și fluxuri de lucru bazate pe Blockly atunci când înregistrările se modifică pentru a automatiza logica de afaceri fără servicii personalizate.

Acces bazat pe roluri

Definește rolurile de utilizator și permisiunile de vizualizare, astfel încât administratorii interni, conturile clienților și vizitatorii publici să vadă exact datele la care ar trebui să aibă acces.

Mobil și offline

Generează aplicații mobile bazate pe Capacitor din schema și vizualizările tale Saltcorn, cu sincronizare offline a datelor înapoi la stocarea centrală PostgreSQL.

De ce să rulezi Saltcorn pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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