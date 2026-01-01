Implementează Saltcorn cu instalare printr-un singur click.
Constructor de aplicații open-source no-code pentru crearea de aplicații web și mobile bazate pe baze de date, fără a scrie cod backend.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Saltcorn
Saltcorn este o platformă no-code open-source pentru construirea vizuală de aplicații web și mobile bazate pe baze de date. Definește tabele, configurează tipuri de câmpuri complexe, proiectează layout-uri într-un constructor drag-and-drop, atașează acțiuni și fluxuri de lucru, iar Saltcorn gestionează backend-ul, autentificarea, REST API-ul și randarea — nu este necesar cod de legătură.
Găzduirea Saltcorn pe propriul tău VPS păstrează datele clienților, înregistrările interne și fișierele încărcate în infrastructura ta, în loc de baza de date a unui furnizor SaaS. Tu controlezi retenția, integrările, instalările de plugin-uri și rolurile de acces și eviți prețurile per utilizator pe măsură ce echipa sau audiența ta crește. Implementarea vine cu PostgreSQL și volume persistente atât pentru baza de date, cât și pentru fișierele încărcate.
Funcționalități cheie ale Saltcorn
Constructor de aspect vizual
Creează vizualizări de listă, editare și afișare cu un constructor drag-and-drop alimentat de Craft.js, combinând câmpuri, acțiuni și componente încorporate fără cod de șabloane.
Tabele relaționale
Modelează-ți datele cu coloane tipizate, chei externe, câmpuri calculate și constrângeri într-o schemă reală bazată pe PostgreSQL, în loc de o foaie de calcul plată.
Ecosistem de pluginuri
Instalează plugin-uri comunitare pentru noi tipuri de câmpuri, teme, integrări, furnizori de autentificare și surse externe de date direct din interfața de administrare.
Fluxuri de lucru și acțiuni
Declanșează acțiuni pe partea de server, sarcini programate, webhook-uri și fluxuri de lucru bazate pe Blockly atunci când înregistrările se modifică pentru a automatiza logica de afaceri fără servicii personalizate.
Acces bazat pe roluri
Definește rolurile de utilizator și permisiunile de vizualizare, astfel încât administratorii interni, conturile clienților și vizitatorii publici să vadă exact datele la care ar trebui să aibă acces.
Mobil și offline
Generează aplicații mobile bazate pe Capacitor din schema și vizualizările tale Saltcorn, cu sincronizare offline a datelor înapoi la stocarea centrală PostgreSQL.
De ce să rulezi Saltcorn pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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