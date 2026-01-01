Implementează Plandex: instalare cu un singur click.
Agent de codare AI open-source de terminal care planifică și execută sarcini complexe, în mai mulți pași, în mai multe fișiere.
Alege un plan VPS pentru Plandex
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Plandex
Plandex este un agent de codare AI open-source care rulează în terminalul tău și abordează sarcini software din lumea reală, care se întind pe zeci de fișiere și mulți pași. În loc să producă fragmente unice, construiește și rafinează un plan, izolează modificările fișierelor pentru o revizuire bazată pe diferențe înainte de a le aplica, și gestionează până la 2M de token-uri de context pentru a lucra pe baze de cod mari.
Găzduirea Plandex pe propriul tău VPS îți păstrează codul, prompturile și planurile pe o infrastructură pe care o controlezi, oferindu-ți în același timp un server persistent la care Plandex CLI, cu cerințe reduse, se poate conecta de pe orice mașină de dezvoltare. Tu îți aduci propriile credențiale de la furnizorul de modele — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google sau Ollama local — astfel încât nu există taxe de platformă per utilizator sau blocare la un anumit furnizor.
Funcționalități cheie ale Plandex
Planifică sarcini mari
Construiește planuri multi-etapă pentru modificări care se extind pe zeci de fișiere, în loc să genereze fragmente de cod unice.
context de 2M tokenuri
Procesează și analizează baze de cod extinse cu o fereastră de context de până la 2 milioane de tokenuri.
Revizuire bazată pe diferențe
Izolează modificările fișierelor și arată un diff pentru fiecare modificare, astfel încât tu să aprobi sau să respingi înainte ca ceva să atingă arborele tău de lucru.
Modele multi-furnizor
Se conectează la modelele OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini și Ollama locale dintr-o singură sesiune CLI.
REPL nativ pentru terminal
Rulează într-un REPL de terminal cu completare fuzzy a comenzilor, suport pentru scripting și piping — nu este necesară nicio filă de browser.
Server auto-găzduit
CLI-ul de pe laptopul tău se conectează la serverul Plandex de pe VPS-ul tău, menținând planurile și starea proiectului sub controlul tău.
De ce să rulezi Plandex pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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