Plandex este un agent de codare AI open-source care rulează în terminalul tău și abordează sarcini software din lumea reală, care se întind pe zeci de fișiere și mulți pași. În loc să producă fragmente unice, construiește și rafinează un plan, izolează modificările fișierelor pentru o revizuire bazată pe diferențe înainte de a le aplica, și gestionează până la 2M de token-uri de context pentru a lucra pe baze de cod mari.

Găzduirea Plandex pe propriul tău VPS îți păstrează codul, prompturile și planurile pe o infrastructură pe care o controlezi, oferindu-ți în același timp un server persistent la care Plandex CLI, cu cerințe reduse, se poate conecta de pe orice mașină de dezvoltare. Tu îți aduci propriile credențiale de la furnizorul de modele — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google sau Ollama local — astfel încât nu există taxe de platformă per utilizator sau blocare la un anumit furnizor.