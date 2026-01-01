Implementează ArangoDB printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date nativă multi-model care suportă grafice, documente și date cheie-valoare printr-un singur limbaj de interogare unificat.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ArangoDB
ArangoDB este o bază de date multi-model nativă, open-source, care gestionează grafice, documente și date cheie-valoare într-un singur motor. Spre deosebire de bazele de date specializate care te limitează la un singur model de date, ArangoDB îți permite să combini modelele într-o singură interogare folosind AQL (ArangoDB Query Language), eliminând costurile suplimentare de întreținere a sistemelor separate pentru diferite tipuri de date.
Auto-găzduirea ArangoDB îți oferă control total asupra datelor, schemei și optimizării performanței, fără taxe de licențiere sau limite de utilizare. Interfața sa web încorporată oferă explorare vizuală a graficelor, execuție de interogări, gestionare a colecțiilor și monitorizare a serverului, fără a necesita instrumente suplimentare.
Funcționalități cheie ale ArangoDB
Interogări multi-model
Interoghează grafice, documente și date cheie-valoare împreună într-o singură instrucțiune AQL, fără a face join-uri între baze de date separate.
Parcurgerea graficului
Parcurge relațiile între milioane de noduri conectate cu algoritmi nativi de graf, inclusiv cel mai scurt drum, k-cele mai scurte drumuri și potrivirea modelelor.
Interfață web încorporată
Gestionează colecțiile, rulează interogări, vizualizează grafice și monitorizează performanța serverului dintr-un panou de bord accesibil din browser, la portul 8529.
Schemă flexibilă
Stochează documente JSON fără schemă sau impune o structură per colecție, adaptându-te la cerințele de date în evoluție, fără migrații.
AQL putere
Limbajul de interogare ArangoDB combină parcurgeri de grafuri, filtrare de documente și agregări într-o sintaxă expresivă, lizibilă, similară cu SQL.
De ce să rulezi ArangoDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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