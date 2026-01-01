ArangoDB este o bază de date multi-model nativă, open-source, care gestionează grafice, documente și date cheie-valoare într-un singur motor. Spre deosebire de bazele de date specializate care te limitează la un singur model de date, ArangoDB îți permite să combini modelele într-o singură interogare folosind AQL (ArangoDB Query Language), eliminând costurile suplimentare de întreținere a sistemelor separate pentru diferite tipuri de date.

Auto-găzduirea ArangoDB îți oferă control total asupra datelor, schemei și optimizării performanței, fără taxe de licențiere sau limite de utilizare. Interfața sa web încorporată oferă explorare vizuală a graficelor, execuție de interogări, gestionare a colecțiilor și monitorizare a serverului, fără a necesita instrumente suplimentare.