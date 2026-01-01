Instalează EMQX cu un singur click.
Broker MQTT open-source de înaltă performanță pentru IoT și mesagerie în timp real, cu un panou de bord de management web încorporat.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu EMQX
EMQX este un broker de mesaje MQTT open-source, extrem de scalabil, conceput pentru IoT, automatizări industriale și streaming de date în timp real. Acesta gestionează milioane de conexiuni MQTT concurente cu latență sub-milisecundă și suportă MQTT 3.1, 3.1.1 și 5.0, împreună cu MQTT peste WebSockets. Un motor de reguli încorporat îți permite să procesezi, să rutezi și să transformi mesajele dispozitivelor fără a scrie cod backend, conectându-te direct la baze de date, servicii cloud și endpoint-uri HTTP.
Dashboard-ul web inclus oferă o interfață de management cuprinzătoare pentru monitorizarea în timp real a stării clusterului, statisticilor conexiunilor, arborilor de abonamente și fluxurilor motorului de reguli. Găzduirea EMQX pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de mesagerie IoT — fără taxe cloud per mesaj, fără blocare la un anumit furnizor și vizibilitate deplină asupra stratului de comunicare al dispozitivelor tale.
Funcționalități cheie ale EMQX
Suport MQTT 5,0
Implementare completă MQTT 5,0 incluzând expirarea sesiunii, expirarea mesajului, coduri de motiv, abonamente partajate și modele de cerere/răspuns pentru aplicații IoT moderne.
Motor de reguli integrat
Procesează, filtrează și redirecționează mesajele dispozitivelor folosind reguli asemănătoare SQL care transmit datele către baze de date, Kafka, webhook-uri HTTP sau alți brokeri MQTT fără cod personalizat.
MQTT peste WebSockets
Conectează browserele web și clienții JavaScript direct la EMQX prin conexiuni WebSocket securizate, permițând tablouri de bord IoT în timp real fără un bridge separat.
Tablou de bord de management web
Monitorizează numărul de conexiuni, arborii de abonament, ratele de mesaje și performanța motorului de reguli în timp real prin interfața web administrativă încorporată.
Concurență înaltă
EMQX gestionează milioane de conexiuni concurente de dispozitive pe un singur nod, făcându-l potrivit pentru orice, de la configurații mici de automatizare a locuinței până la implementări industriale la scară largă.
De ce să rulezi EMQX pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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