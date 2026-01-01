EMQX este un broker de mesaje MQTT open-source, extrem de scalabil, conceput pentru IoT, automatizări industriale și streaming de date în timp real. Acesta gestionează milioane de conexiuni MQTT concurente cu latență sub-milisecundă și suportă MQTT 3.1, 3.1.1 și 5.0, împreună cu MQTT peste WebSockets. Un motor de reguli încorporat îți permite să procesezi, să rutezi și să transformi mesajele dispozitivelor fără a scrie cod backend, conectându-te direct la baze de date, servicii cloud și endpoint-uri HTTP.

Dashboard-ul web inclus oferă o interfață de management cuprinzătoare pentru monitorizarea în timp real a stării clusterului, statisticilor conexiunilor, arborilor de abonamente și fluxurilor motorului de reguli. Găzduirea EMQX pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de mesagerie IoT — fără taxe cloud per mesaj, fără blocare la un anumit furnizor și vizibilitate deplină asupra stratului de comunicare al dispozitivelor tale.