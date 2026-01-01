Reducere de până la 69% pentru Piwigo

Implementează Piwigo cu un singur click.

Platformă de galerie foto matură, open-source, cu sute de plugin-uri, controale granulare de partajare și fluxuri de lucru pentru import în masă, pentru arhive serioase.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează Piwigo cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Piwigo

Piwigo este una dintre cele mai vechi aplicații open-source de galerii foto, construită special pentru gestionarea colecțiilor mari de fotografii. Spre deosebire de scripturile de galerie ușoare, Piwigo gestionează arhive de sute de mii de fotografii cu indexare EXIF/IPTC, ierarhii de albume pe mai multe niveluri, dimensiuni configurabile ale miniaturilor, permisiuni granulare per-album și un ecosistem de plugin-uri cu peste 200 de extensii comunitare care acoperă totul, de la recunoaștere facială la teme personalizate.

Găzduirea Piwigo pe propriul tău VPS păstrează originalele la rezoluție maximă, datele de locație și statisticile de vizualizare pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să le încredințezi unui serviciu SaaS foto. Stiva PHP și MySQL este extrem de stabilă, rulează cu resurse minime și produce galerii care sunt online de două decenii — făcând din Piwigo o alegere populară pentru cluburi, muzee, fotografi și familii care doresc ca arhiva lor foto să supraviețuiască oricărui furnizor de cloud specific.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Piwigo

Scalare masivă a bibliotecii

Conceput de la bun început pentru a gestiona arhive de sute de mii de fotografii cu navigare rapidă, căutare și paginare — nu doar galerii la scară de amator.

Albume pe mai multe niveluri

Organizează fotografii în albume imbricate și albume virtuale (o fotografie poate apărea în mai multe locuri) cu permisiuni per-album pentru partajare detaliată.

Indexare EXIF și IPTC

Extracția automată a metadatelor camerei, obiectivului și IPTC face fotografiile căutabile după corpul camerei, distanța focală, locație sau orice etichetă personalizată.

200+ pluginuri

Catalogul de extensii al comunității active include recunoaștere facială, filigranare, teme pentru prezentări, instrumente de încărcare mobile, partajare socială și multe altele.

Partajare granulară

Acces la albume public, privat, protejat cu parolă și restricționat la grup, cu permisiuni de descărcare per fotografie și eliminarea datelor EXIF pentru albumele partajate.

Instrumente de import în masă

Fluxurile de lucru de sincronizare pe partea de server și FTP/SFTP facilitează încărcarea a mii de fotografii simultan, în loc să le încarci una câte una prin click.

De ce să rulezi Piwigo pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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