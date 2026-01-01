Implementează Piwigo cu un singur click.
Platformă de galerie foto matură, open-source, cu sute de plugin-uri, controale granulare de partajare și fluxuri de lucru pentru import în masă, pentru arhive serioase.
Alege un plan VPS pentru Piwigo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Piwigo
Piwigo este una dintre cele mai vechi aplicații open-source de galerii foto, construită special pentru gestionarea colecțiilor mari de fotografii. Spre deosebire de scripturile de galerie ușoare, Piwigo gestionează arhive de sute de mii de fotografii cu indexare EXIF/IPTC, ierarhii de albume pe mai multe niveluri, dimensiuni configurabile ale miniaturilor, permisiuni granulare per-album și un ecosistem de plugin-uri cu peste 200 de extensii comunitare care acoperă totul, de la recunoaștere facială la teme personalizate.
Găzduirea Piwigo pe propriul tău VPS păstrează originalele la rezoluție maximă, datele de locație și statisticile de vizualizare pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să le încredințezi unui serviciu SaaS foto. Stiva PHP și MySQL este extrem de stabilă, rulează cu resurse minime și produce galerii care sunt online de două decenii — făcând din Piwigo o alegere populară pentru cluburi, muzee, fotografi și familii care doresc ca arhiva lor foto să supraviețuiască oricărui furnizor de cloud specific.
Funcționalități cheie ale Piwigo
Scalare masivă a bibliotecii
Conceput de la bun început pentru a gestiona arhive de sute de mii de fotografii cu navigare rapidă, căutare și paginare — nu doar galerii la scară de amator.
Albume pe mai multe niveluri
Organizează fotografii în albume imbricate și albume virtuale (o fotografie poate apărea în mai multe locuri) cu permisiuni per-album pentru partajare detaliată.
Indexare EXIF și IPTC
Extracția automată a metadatelor camerei, obiectivului și IPTC face fotografiile căutabile după corpul camerei, distanța focală, locație sau orice etichetă personalizată.
200+ pluginuri
Catalogul de extensii al comunității active include recunoaștere facială, filigranare, teme pentru prezentări, instrumente de încărcare mobile, partajare socială și multe altele.
Partajare granulară
Acces la albume public, privat, protejat cu parolă și restricționat la grup, cu permisiuni de descărcare per fotografie și eliminarea datelor EXIF pentru albumele partajate.
Instrumente de import în masă
Fluxurile de lucru de sincronizare pe partea de server și FTP/SFTP facilitează încărcarea a mii de fotografii simultan, în loc să le încarci una câte una prin click.
De ce să rulezi Piwigo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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