Piwigo este una dintre cele mai vechi aplicații open-source de galerii foto, construită special pentru gestionarea colecțiilor mari de fotografii. Spre deosebire de scripturile de galerie ușoare, Piwigo gestionează arhive de sute de mii de fotografii cu indexare EXIF/IPTC, ierarhii de albume pe mai multe niveluri, dimensiuni configurabile ale miniaturilor, permisiuni granulare per-album și un ecosistem de plugin-uri cu peste 200 de extensii comunitare care acoperă totul, de la recunoaștere facială la teme personalizate.

Găzduirea Piwigo pe propriul tău VPS păstrează originalele la rezoluție maximă, datele de locație și statisticile de vizualizare pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să le încredințezi unui serviciu SaaS foto. Stiva PHP și MySQL este extrem de stabilă, rulează cu resurse minime și produce galerii care sunt online de două decenii — făcând din Piwigo o alegere populară pentru cluburi, muzee, fotografi și familii care doresc ca arhiva lor foto să supraviețuiască oricărui furnizor de cloud specific.