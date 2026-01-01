Implementează SickGear printr-o instalare cu un singur click.
Server stabil de automatizare a emisiunilor TV — fork-ul cu funcționalitate completă și de lungă durată al Sick-Beard pentru configurații PVR auto-găzduite.
Alege un plan VPS pentru SickGear
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SickGear
SickGear este cel mai stabil și mai complet din punct de vedere al funcționalităților fork menținut de comunitate al proiectului original Sick-Beard — un server de automatizare a emisiunilor TV auto-găzduit care urmărește emisiunile pe care le urmărești, monitorizează indexatorii Usenet și trackerele de torrente pentru episoade noi și transmite lansările potrivite către programul tău de descărcare pentru importul automat în bibliotecă. A fost dezvoltat continuu din 2014, cu accent pe fiabilitate, acoperire largă a indexatorilor și o interfață web (UI) rafinată, inspirată de designul original Sick-Beard.
Auto-găzduirea SickGear pe un VPS menține automatizarea TV-ului tău funcțională 24/7, astfel încât episoadele apar în biblioteca ta la câteva minute după lansare. Se integrează natural cu Plex, Jellyfin, Emby și cu întregul ecosistem media Servarr și funcționează cu practic orice indexator Newznab și Torznab.
Funcționalități cheie ale SickGear
Afișează urmărirea cu profiluri de calitate
Preferințele pentru fiecare emisiune privind calitatea, rezoluția, limba și codecul înseamnă că fiecare titlu este preluat exact în formatul pe care îl dorești.
Suport extins pentru indexator
Compatibilitatea Newznab și Torznab, plus plugin-uri directe pentru multe trackere private, acoperă practic fiecare indexator Usenet și torrent.
Integrare nativă downloader
Plugin-urile încorporate pentru NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge și rTorrent permit lui SickGear să orchestreze întregul flux de descărcare.
Căutare subtitlu
Integrarea OpenSubtitles, Addic7ed și Podnapisi preia subtitrări potrivite în limbile tale preferate imediat după fiecare descărcare.
Anime și suport pentru formate speciale
Integrarea AniDB încorporată gestionează convențiile de denumire specifice anime-urilor și numerotarea absolută a episoadelor fără soluții manuale.
De ce să rulezi SickGear pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic