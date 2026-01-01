SickGear este cel mai stabil și mai complet din punct de vedere al funcționalităților fork menținut de comunitate al proiectului original Sick-Beard — un server de automatizare a emisiunilor TV auto-găzduit care urmărește emisiunile pe care le urmărești, monitorizează indexatorii Usenet și trackerele de torrente pentru episoade noi și transmite lansările potrivite către programul tău de descărcare pentru importul automat în bibliotecă. A fost dezvoltat continuu din 2014, cu accent pe fiabilitate, acoperire largă a indexatorilor și o interfață web (UI) rafinată, inspirată de designul original Sick-Beard.

Auto-găzduirea SickGear pe un VPS menține automatizarea TV-ului tău funcțională 24/7, astfel încât episoadele apar în biblioteca ta la câteva minute după lansare. Se integrează natural cu Plex, Jellyfin, Emby și cu întregul ecosistem media Servarr și funcționează cu practic orice indexator Newznab și Torznab.