WUD (What's Up Docker) este succesorul menținut activ al whats-up-docker, concentrat în întregime pe menținerea imaginilor container la zi în infrastructura auto-găzduită. Acesta inspectează continuu containerele rulate, interoghează registrele upstream și raportează exact care imagini au noi versiuni disponibile — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay și registrele auto-găzduite sunt toate suportate din start.

Auto-găzduirea WUD pe propriul tău VPS elimină orice dependență de trackerele de actualizări SaaS terțe și menține inventarul complet al flotei tale de containere în infrastructura pe care o controlezi. Declanșatorii pot trimite notificări către Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhook-uri generice sau pot reconstrui stivele automat.