Instalează WUD cu un singur click.
Monitor open-source care detectează actualizările imaginilor Docker și te notifică prin zeci de canale integrate.
Alege un plan VPS pentru WUD
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WUD
WUD (What's Up Docker) este succesorul menținut activ al whats-up-docker, concentrat în întregime pe menținerea imaginilor container la zi în infrastructura auto-găzduită. Acesta inspectează continuu containerele rulate, interoghează registrele upstream și raportează exact care imagini au noi versiuni disponibile — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay și registrele auto-găzduite sunt toate suportate din start.
Auto-găzduirea WUD pe propriul tău VPS elimină orice dependență de trackerele de actualizări SaaS terțe și menține inventarul complet al flotei tale de containere în infrastructura pe care o controlezi. Declanșatorii pot trimite notificări către Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhook-uri generice sau pot reconstrui stivele automat.
Funcționalități cheie ale WUD
Monitorizare multi-registru
Urmărește actualizările pe Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay și orice registre personalizate fără extensii per furnizor.
Declanșează automatizări
Redirecționează evenimentele de versiune nouă către Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhook-uri generice sau sarcini de reconstruire a containerelor.
Web UI și API REST
Răsfoiește actualizările în așteptare, inspectează rezumatele și integrează-te cu tablourile de bord existente printr-un API REST documentat.
Reguli de monitorizare granulară
Include sau exclude containerele după etichetă, nume sau registru și alege între strategiile de comparație semver, regex sau digest.
Metrici Prometheus
Exportă containerul și actualizează metricile pe /metrics, astfel încât stivele Grafana existente să poată alerta cu privire la imaginile învechite.
Amprentă ușoară
Rulează ca un singur container Node.js cu un volum de stocare mic, potrivit pentru instanțe VPS mici alături de sarcini de lucru de producție.
De ce să rulezi WUD pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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