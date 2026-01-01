Implementează Home Assistant printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de automatizare a locuinței, cu accent pe confidențialitate, cu peste 2.000 de integrări pentru dispozitive și servicii inteligente.
Alege un plan VPS pentru Home Assistant
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Home Assistant
Home Assistant este platforma de automatizare a locuinței open-source lider, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Unifică dispozitive inteligente de la diferiți producători — lumini, termostate, camere, sisteme de securitate și playere media — într-o singură interfață personalizabilă, cu un motor puternic de automatizare care suportă scenarii complexe declanșate de timp, stări ale dispozitivelor sau evenimente externe.
Implementarea Home Assistant pe propriul tău VPS asigură că locuința ta inteligentă rămâne operațională chiar și în timpul întreruperilor locale, oferă acces la distanță fiabil de oriunde și menține toate datele dispozitivelor și logica de automatizare în întregime sub controlul tău, fără dependențe de servicii cloud.
Funcționalități cheie ale Home Assistant
2.000+ Integrări
Conectează practic orice dispozitiv de casă inteligentă sau serviciu cloud printr-o bibliotecă de integrări comunitare în continuă creștere.
Control local
Toate automatizările rulează local, fără dependență de cloud, menținând casa ta receptivă chiar și atunci când conectivitatea la internet lipsește.
Automatizări puternice
Editorul de automatizare vizual și bazat pe YAML acceptă declanșatoare complexe, condiții și acțiuni în mai mulți pași pentru orice scenariu.
Panouri de bord personalizabile
Tablourile de bord Lovelace îți permit să proiectezi interfețe de control personalizate pentru orice dispozitiv sau ecran din casa ta.
Integrare asistent vocal
Funcționează cu Google Assistant, Amazon Alexa și Siri pentru control fără mâini al oricărui dispozitiv conectat.
Monitorizare Energie
Monitorizează și optimizează consumul de energie al gospodăriei cu tablouri de bord dedicate pentru monitorizare și date privind consumul la nivel de dispozitiv.
De ce să rulezi Home Assistant pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații