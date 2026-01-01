n8n este o platformă de automatizare a fluxurilor de lucru care conectează aplicații, servicii și API-uri printr-un editor vizual bazat pe noduri. Această implementare adaugă Asistentul AI al n8n, o interfață de chat care transformă cererile în limbaj natural în fluxuri de lucru funcționale — alege nodurile potrivite, le conectează, scrie expresiile și explică de ce o execuție a eșuat, în loc să te lase să citești jurnalele.

Asistentul rulează cod într-un serviciu sandbox implementat alături de n8n pe propriul tău VPS, mai degrabă decât pe un cloud terț, astfel încât logica fluxului de lucru, acreditările și codul generat rămân pe infrastructura ta. Este alimentat de Nexos AI, oferind asistentului acces la modele de vârf printr-o singură cheie, în timp ce tu păstrezi execuții nelimitate ale fluxurilor de lucru și nu ai prețuri per sarcină.