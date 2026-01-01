Implementează n8n cu Asistent AI prin instalare cu un singur click.
Automatizarea fluxului de lucru cu un chat AI încorporat care planifică, construiește și depanează automatizările tale pentru tine.
Alege un plan VPS pentru n8n with AI Assistant
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu n8n with AI Assistant
n8n este o platformă de automatizare a fluxurilor de lucru care conectează aplicații, servicii și API-uri printr-un editor vizual bazat pe noduri. Această implementare adaugă Asistentul AI al n8n, o interfață de chat care transformă cererile în limbaj natural în fluxuri de lucru funcționale — alege nodurile potrivite, le conectează, scrie expresiile și explică de ce o execuție a eșuat, în loc să te lase să citești jurnalele.
Asistentul rulează cod într-un serviciu sandbox implementat alături de n8n pe propriul tău VPS, mai degrabă decât pe un cloud terț, astfel încât logica fluxului de lucru, acreditările și codul generat rămân pe infrastructura ta. Este alimentat de Nexos AI, oferind asistentului acces la modele de vârf printr-o singură cheie, în timp ce tu păstrezi execuții nelimitate ale fluxurilor de lucru și nu ai prețuri per sarcină.
Funcționalități cheie ale n8n with AI Assistant
Construire de fluxuri de lucru ghidată de chat
Descrie automatizarea pe care o dorești în limbaj simplu și asistentul asamblează nodurile, conexiunile și expresiile pentru tine.
Sandbox de cod auto-găzduit
Codul generat se execută într-un serviciu sandbox izolat care rulează pe propriul tău VPS, așa că nimic nu este trimis unui furnizor extern de execuție.
Depanare ghidată a erorilor
Întreabă asistentul de ce o execuție a eșuat și obține o explicație cu o soluție concretă, în loc să sapi prin jurnalele de execuție brute.
Acces la Modelul AI Nexos
O cheie Nexos AI oferă asistentului acces la modele de top, și poți schimba modelul pe care îl utilizează oricând.
Suită de automatizare n8n completă
Totul în n8n standard este inclus — sute de integrări, webhook-uri, programări și noduri JavaScript personalizate.
Datele rămân pe VPS-ul tău
Definițiile fluxurilor de lucru, acreditările API și istoricul execuției sunt stocate într-un volum persistent pe care îl controlezi și pe care îl poți salva liber.
De ce să rulezi n8n with AI Assistant pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Activepieces
Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații