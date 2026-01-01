Implementează Browserul de fișiere cu instalare cu un singur click.
Manager de fișiere ușor, bazat pe web, pentru navigarea, încărcarea și gestionarea fișierelor de pe server direct din browserul tău.
Alege un plan VPS pentru File Browser
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu File Browser
File Browser este un manager de fișiere web ușor, open-source, care transformă orice director de pe serverul tău într-o interfață completă de gestionare a fișierelor, accesibilă din orice browser. Suportă mai mulți utilizatori cu permisiuni configurabile, partajarea fișierelor prin linkuri publice, încărcări prin drag-and-drop și un editor de cod încorporat — toate acestea fără a necesita clienți SSH sau FTP.
Auto-găzduirea File Browser pe VPS-ul tău îți menține fișierele private și sub controlul tău, îți permite să acorzi în siguranță membrilor echipei sau clienților acces la directoare specifice fără a expune credențialele serverului și necesită resurse minime, astfel încât rulează confortabil alături de celelalte aplicații ale tale.
Funcționalități cheie ale File Browser
Permisiuni multi-utilizator
Creează conturi de utilizator cu acces granular la directoare și permisiuni bazate pe roluri, astfel încât fiecare persoană să vadă și să modifice doar fișierele de care are nevoie.
Drag-and-Drop încărcări
Încarcă fișiere individuale, mai multe fișiere sau foldere întregi direct din browser, cu urmărirea progresului în timp real — nu este necesar un client FTP.
Editor de cod încorporat
Editează fișierele de configurare, scripturile și fișierele text direct în browser, fără a comuta la o sesiune SSH separată sau la un editor de text.
Linkuri publice de partajare
Generează linkuri de descărcare partajabile pentru fișiere sau foldere, permițându-ți să trimiți conținut destinatarilor externi fără a le acorda acces la server.
Managementul Arhivelor
Creează și extrage arhive ZIP și TAR direct prin interfața web, simplificând transferurile în bloc și copiile de rezervă ale fișierelor.
De ce să rulezi File Browser pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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