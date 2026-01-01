Implementează Smocker cu un singur click.
Server mock HTTP și proxy simplu și eficient, cu o interfață de administrare încorporată pentru testarea și depanarea API-urilor.
Alege un plan VPS pentru Smocker
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Smocker
Smocker este un server și proxy HTTP mock open-source, construit pentru inginerii care au nevoie de răspunsuri API realiste, deterministe în timpul dezvoltării și testării. Dezvoltatorii definesc puncte finale mock declarativ în YAML sau JSON, reiau scenarii și inspectează fiecare cerere primită într-o interfață de administrare live fără a scrie niciun cod intermediar.
Găzduirea Smocker pe propriul tău VPS oferă echipelor un mediu de mocking partajat pentru teste de integrare, verificare a contractelor și demonstrații, cu control complet asupra accesului la rețea, traficului înregistrat și garanțiilor de disponibilitate pe care serviciile publice de mocking nu le pot egala.
Funcționalități cheie ale Smocker
Simulări declarative
Definește răspunsuri HTTP în YAML sau JSON cu potriviri de cereri, șabloane dinamice și scenarii ordonate pentru rulări de teste previzibile.
Live UI de administrare
Inspectează fiecare cerere primită, vizualizează mock-urile potrivite și resetează starea dintr-un tablou de bord bazat pe browser, construit pentru bucle de feedback rapide.
Proxy și înregistrare
Redirecționează solicitările nepotrivite către un upstream real și capturează răspunsurile ca mock-uri reutilizabile pentru testare offline.
Sesiuni și istoric
Grupează apelurile în sesiuni denumite pentru a izola rulările de test, a reda traficul și a compara comportamentul între versiuni.
Control API REST
Gestionează mock-uri, sesiuni și istoricul programatic din pipeline-uri CI folosind un API REST complet.
Container ușor
Un singur binar Go, împachetat ca o imagine Docker mică, pornește în milisecunde și rulează confortabil pe orice plan VPS.
De ce să rulezi Smocker pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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