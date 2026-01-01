Smocker este un server și proxy HTTP mock open-source, construit pentru inginerii care au nevoie de răspunsuri API realiste, deterministe în timpul dezvoltării și testării. Dezvoltatorii definesc puncte finale mock declarativ în YAML sau JSON, reiau scenarii și inspectează fiecare cerere primită într-o interfață de administrare live fără a scrie niciun cod intermediar.

Găzduirea Smocker pe propriul tău VPS oferă echipelor un mediu de mocking partajat pentru teste de integrare, verificare a contractelor și demonstrații, cu control complet asupra accesului la rețea, traficului înregistrat și garanțiilor de disponibilitate pe care serviciile publice de mocking nu le pot egala.