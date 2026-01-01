Instalează BookStack cu un singur click.
Platformă wiki auto-găzduită cu o ierarhie structurată de Cărți, Capitole și Pagini pentru documentația organizată a echipei.
Alege un plan VPS pentru BookStack
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu BookStack
BookStack este un wiki gratuit, open-source, construit pe Laravel, care organizează documentația într-o ierarhie pe trei niveluri de Cărți, Capitole și Pagini — reflectând modul în care oamenii gândesc în mod natural despre conținutul structurat. Un editor WYSIWYG, modul Markdown încorporat și integrarea diagramelor draw.io înseamnă că echipele pot scrie și ilustra documentația fără a părăsi platforma.
Găzduirea BookStack pe propriul tău VPS păstrează documentația internă sensibilă — runbook-uri, decizii de arhitectură, politici de HR — în întregime în cadrul infrastructurii tale, fără costuri per utilizator și fără acces terț la conținutul tău. Permisiunile bazate pe roluri îți permit să controlezi exact cine poate citi sau edita fiecare secțiune a bazei de cunoștințe.
Funcționalități cheie ale BookStack
Ierarhie structurată
Cărțile, Capitolele și Paginile mențin documentația organizată și navigabilă pe măsură ce baza de cunoștințe crește la mii de intrări.
WYSIWYG și editori Markdown
Scriitorii își aleg experiența de editare preferată — un editor vizual de blocuri sau Markdown brut cu previzualizare în timp real — pentru fiecare pagină în parte.
Permisiuni bazate pe roluri
Controlul detaliat al accesului la nivel de carte, capitol și pagină îți permite să segmentezi documentația între echipe, contractori și cititori publici.
Căutare full-text
Căutarea rapidă în tot textul paginii, titluri și metadate înseamnă că utilizatorii găsesc răspunsuri fără a fi nevoie să știe unde este stocat conținutul.
Istoric revizii pagină
Fiecare modificare este versionată cu vizualizarea diferențelor și revenire cu un singur clic, oferind un istoric de audit și o plasă de siguranță pentru documentația colaborativă.
De ce să rulezi BookStack pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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