BookStack este un wiki gratuit, open-source, construit pe Laravel, care organizează documentația într-o ierarhie pe trei niveluri de Cărți, Capitole și Pagini — reflectând modul în care oamenii gândesc în mod natural despre conținutul structurat. Un editor WYSIWYG, modul Markdown încorporat și integrarea diagramelor draw.io înseamnă că echipele pot scrie și ilustra documentația fără a părăsi platforma.

Găzduirea BookStack pe propriul tău VPS păstrează documentația internă sensibilă — runbook-uri, decizii de arhitectură, politici de HR — în întregime în cadrul infrastructurii tale, fără costuri per utilizator și fără acces terț la conținutul tău. Permisiunile bazate pe roluri îți permit să controlezi exact cine poate citi sau edita fiecare secțiune a bazei de cunoștințe.