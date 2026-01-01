Deploy HeyForm in one click installation.
Constructor de formulare conversaționale open-source pentru sondaje, chestionare și voturi.
Alege un plan VPS pentru HeyForm
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu HeyForm
HeyForm este un constructor de formulare modern, open-source, care creează interfețe conversaționale captivante, unde întrebările apar una câte una. Această abordare oferă rate de finalizare semnificativ mai mari comparativ cu constructorii de formulare tradiționali, făcându-l ideal pentru sondaje, chestionare, teste și formulare de captare a lead-urilor.
Cu peste 40 de tipuri de intrare, logică condițională, teme personalizate și analize încorporate, HeyForm oferă o platformă no-code puternică pentru colectarea datelor, menținând în același timp toate trimiterile sub controlul tău. Acest șablon include MongoDB pentru stocarea formularelor, KeyDB pentru caching și rutare HTTPS Traefik pentru acces securizat la formulare.
Funcționalități cheie ale HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Construiește căi dinamice de întrebări care se adaptează pe baza răspunsurilor anterioare pentru colectarea personalizată și relevantă a datelor.
Constructor Drag-and-Drop
Proiectează formulare vizual cu peste 40 de tipuri de câmpuri de intrare, inclusiv evaluări, încărcări de fișiere, semnături și selectoare de dată.
Analiză integrată
Urmărește modelele de răspuns și metricile de finalizare cu un tablou de bord analitic integrat pentru optimizarea formularelor bazată pe date.
Branding personalizat
Aplică teme personalizate, culori și branding pentru a se potrivi cu identitatea organizației tale în toate formularele și sondajele.
De ce să rulezi HeyForm pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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