Instalează Tracktor cu un singur click.
Platformă Open-source de urmărire a vehiculelor și de gestionare a flotei pentru a-ți monitoriza vehiculele și activele într-un singur loc.
Alege un plan VPS pentru Tracktor
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tracktor
Tracktor este o aplicație web open-source pentru urmărirea vehiculelor și gestionarea flotei, concepută pentru a oferi persoanelor fizice și întreprinderilor mici vizibilitate completă asupra vehiculelor și activelor lor. Aceasta oferă un panou de bord curat, auto-găzduit, pentru înregistrarea călătoriilor, gestionarea vehiculelor și monitorizarea activității flotei — fără taxe de abonament sau partajarea datelor cu terți.
Construit pe un stack Node.js ușor, cu stocare SQLite, Tracktor este ușor de implementat și necesită resurse minime. Datele flotei tale rămân pe propriul tău server, oferindu-ți control complet asupra accesului, confidențialității și păstrării acestora. Vizitatorii noi sunt solicitați să înregistreze un cont de administrator, ceea ce face configurarea inițială fluidă.
Funcționalități cheie ale Tracktor
Gestionarea vehiculelor
Adaugă și organizează-ți întreaga flotă într-un singur loc, urmărind fiecare vehicul cu propriul profil, detalii și istoricul activității.
Înregistrare călătorie
Înregistrează deplasările cu puncte de plecare și de sosire, distanțe și marcaje temporale pentru a construi un istoric precis al utilizării vehiculului și al rutelor.
Confidențialitate auto-găzduită
Toate datele flotei sunt stocate pe propriul tău server — fără servicii de urmărire terțe, fără taxe de abonament și fără blocare la furnizor.
Stocare SQLite ușoară
Utilizează SQLite pentru stocare persistentă, menținând implementarea simplă și eficientă din punct de vedere al resurselor, fără a necesita un server de baze de date separat.
Autentificare utilizator
Autentificarea integrată securizează accesul la datele flotei tale, înregistrarea la prima vizită simplificând configurarea inițială.
De ce să rulezi Tracktor pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Anki Sync Server Enhanced
Server de sincronizare Anki cu auto-găzduire, suport multi-utilizator, backup-uri și panou de bord web