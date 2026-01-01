Tracktor este o aplicație web open-source pentru urmărirea vehiculelor și gestionarea flotei, concepută pentru a oferi persoanelor fizice și întreprinderilor mici vizibilitate completă asupra vehiculelor și activelor lor. Aceasta oferă un panou de bord curat, auto-găzduit, pentru înregistrarea călătoriilor, gestionarea vehiculelor și monitorizarea activității flotei — fără taxe de abonament sau partajarea datelor cu terți.

Construit pe un stack Node.js ușor, cu stocare SQLite, Tracktor este ușor de implementat și necesită resurse minime. Datele flotei tale rămân pe propriul tău server, oferindu-ți control complet asupra accesului, confidențialității și păstrării acestora. Vizitatorii noi sunt solicitați să înregistreze un cont de administrator, ceea ce face configurarea inițială fluidă.