Implementează HuggingChat (Chat UI) cu instalare printr-un singur click.
Interfață de chat SvelteKit open-source care alimentează HuggingChat și se conectează la orice endpoint de model compatibil cu OpenAI.
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Ce poți crea cu HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (interfața de chat) este baza de cod open-source din spatele huggingface.co/chat, construită de Hugging Face ca un front-end rafinat, personalizabil, pentru modele lingvistice mari. Spre deosebire de aplicațiile de chat blocate de furnizor, aceasta folosește protocolul API OpenAI, astfel încât aceeași implementare poate comunica cu routerul Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, un server local llama.cpp, Ollama sau orice alt punct final compatibil, doar prin schimbarea unei adrese URL și a unei chei.
Găzduirea sa pe propriul tău VPS păstrează fiecare conversație, apel de instrument MCP și fișier încărcat pe infrastructura pe care o controlezi, oferindu-ți în continuare acces la mii de modele deschise și proprietare prin orice backend de inferență preferi.
Funcționalități cheie ale HuggingChat (Chat UI)
Router compatibil OpenAI
Indică spre routerul Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama sau orice URL compatibil cu OpenAI și accesează instantaneu catalogul lor complet de modele.
Rutare inteligentă omnicanal
Routerul LLM încorporat selectează automat cel mai bun model per cerere — multimodal, cu apelare de instrumente sau implicit — fără a expune complexitatea utilizatorilor finali.
Apelare instrument MCP
Conectează serverele Protocolului de Context al Modelului, astfel încât chaturile să poată rula căutări web, cod și instrumente personalizate, cu rezultatele transmise înapoi în conversație.
Conversații multimodale
Trimite imagini, atașamente și intrări vocale către modele de viziune și de tip Whisper care acceptă intrări multimodale prin furnizorul tău ales.
Istoric de chat persistent
MongoDB-ul inclus stochează conversațiile, setările și asistenții per utilizator, astfel încât istoricul să supraviețuiască repornirilor și să urmărească utilizatorii pe toate dispozitivele.
Branding personalizat
Suprascrie numele aplicației, descrierea și elementele grafice pentru a lansa un produs de chat intern complet personalizat pentru echipa ta sau clienți.
De ce să rulezi HuggingChat (Chat UI) pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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