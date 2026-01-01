HuggingChat (interfața de chat) este baza de cod open-source din spatele huggingface.co/chat, construită de Hugging Face ca un front-end rafinat, personalizabil, pentru modele lingvistice mari. Spre deosebire de aplicațiile de chat blocate de furnizor, aceasta folosește protocolul API OpenAI, astfel încât aceeași implementare poate comunica cu routerul Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, un server local llama.cpp, Ollama sau orice alt punct final compatibil, doar prin schimbarea unei adrese URL și a unei chei.

Găzduirea sa pe propriul tău VPS păstrează fiecare conversație, apel de instrument MCP și fișier încărcat pe infrastructura pe care o controlezi, oferindu-ți în continuare acces la mii de modele deschise și proprietare prin orice backend de inferență preferi.