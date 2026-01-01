Implementează pgAdmin cu un singur click.
Platformă de administrare și dezvoltare cu sursă deschisă pentru PostgreSQL — cel mai popular instrument grafic de gestionare pentru baze de date Postgres.
Alege un plan VPS pentru pgAdmin
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu pgAdmin
pgAdmin este cea mai populară și bogată în funcționalități platformă open-source de administrare și dezvoltare pentru PostgreSQL, menținută de comunitatea PostgreSQL. Ediția web (pgAdmin 4) oferă o interfață rafinată, bazată pe browser, pentru gestionarea unuia sau mai multor servere Postgres — designul schemei, dezvoltarea interogărilor cu completare automată și planuri de execuție, backup și restaurare, gestionarea rolurilor și permisiunilor, monitorizarea replicării și căutare full-text în obiectele bazei de date.
Auto-găzduirea pgAdmin pe VPS-ul tău oferă administratorilor de baze de date și dezvoltatorilor o consolă centralizată de gestionare Postgres accesibilă de oriunde cu un browser, fără a instala o aplicație desktop. Conectează pgAdmin la orice instanță Postgres accesibilă — containere locale, RDS sau Cloud SQL găzduit în cloud, sau servere Postgres la distanță — și gestionează-le pe toate dintr-o singură interfață web.
Funcționalități cheie ale pgAdmin
Administrare multi-server
Conectează-te la și gestionează orice număr de servere PostgreSQL dintr-o singură interfață web, organizate în grupuri de servere cu metadate etichetate.
Instrument de interogare cu autocompletare
Editor SQL complet echipat cu evidențiere sintaxă, completare automată pentru nume de tabele și coloane, istoric al interogărilor și vizualizare grafică a planului EXPLAIN.
Designer de schemă
Navighează și editează baze de date, scheme, tabele, vizualizări, funcții, secvențe și indecși printr-un navigator arborescent cu dialoguri de tip click-pentru-editare.
Diagrame ERD
Generează diagrame interactive entitate-relație din schemele existente, sau proiectează vizual scheme noi înainte de a aplica modificări bazei de date.
Copie de rezervă și restaurare
Execută operațiuni pg_dump și pg_restore direct din UI, cu opțiuni de format, niveluri de compresie și selecție per tabel.
Gestionarea rolurilor și a drepturilor
Creează vizual roluri, gestionează apartenența la grupuri și acordă sau revocă permisiuni la nivel de obiect în cadrul bazelor de date și schemelor.
De ce să rulezi pgAdmin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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