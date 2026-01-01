Reducere de până la 69% pentru Peppermint

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Sistem open-source de ticketing și help desk pentru gestionarea solicitărilor clienților, a problemelor IT interne și a fluxurilor de lucru ale echipei.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Peppermint cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Peppermint

Peppermint este o soluție open-source de ticketing și help desk, construită ca o alternativă ușoară la Zendesk și Jira. Oferă echipelor de suport, departamentelor IT și afacerilor mici o coadă clară pentru înregistrarea solicitărilor clienților, urmărirea problemelor interne și colaborarea la rezolvări, fără taxe de licențiere per agent sau trimiterea datelor sensibile ale conversațiilor către un furnizor SaaS terț.

Găzduirea Peppermint pe propriul tău VPS menține fiecare tichet, înregistrare a clientului și notă internă sub controlul tău. Backend-ul PostgreSQL inclus asigură stocarea durabilă a istoricului tichetelor, în timp ce un notebook personal markdown cu liste de sarcini oferă fiecărui agent un spațiu privat pentru a-și organiza propria muncă alături de coada partajată.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Peppermint

Editor de bilete Markdown

Compune tichete și răspunsuri într-un editor markdown avansat cu atașamente de fișiere, astfel încât conversațiile să păstreze formatarea, blocurile de cod și capturile de ecran.

Caiete personale

Fiecare agent primește un carnet privat bazat pe markdown cu liste de sarcini pentru a urmări munca individuală alături de coada de tichete partajată.

Jurnal de istoric client

Fiecare interacțiune cu un client se înregistrează în profilul său, oferind agenților contextul complet al solicitărilor anterioare înainte de a răspunde unei noi solicitări.

Acces bazat pe roluri

Permisiunile granulare de rol permit administratorilor să controleze ce agenți pot vizualiza, comenta sau soluționa anumite categorii de tichete.

Integrare REST API

Un API REST documentat îți permite să trimiți tichete din instrumente de monitorizare, să sincronizezi datele cu sistemele CRM sau să construiești tablouri de bord personalizate peste Peppermint.

Interfață adaptivă

Interfața de utilizator este concepută pentru ecrane de la cele mobile până la 4K, astfel încât agenții să poată gestiona tichetele de pe orice dispozitiv fără a pierde din utilizabilitate.

De ce să rulezi Peppermint pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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