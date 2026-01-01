Implementează Peppermint cu un singur click.
Sistem open-source de ticketing și help desk pentru gestionarea solicitărilor clienților, a problemelor IT interne și a fluxurilor de lucru ale echipei.
Alege un plan VPS pentru Peppermint
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Peppermint
Peppermint este o soluție open-source de ticketing și help desk, construită ca o alternativă ușoară la Zendesk și Jira. Oferă echipelor de suport, departamentelor IT și afacerilor mici o coadă clară pentru înregistrarea solicitărilor clienților, urmărirea problemelor interne și colaborarea la rezolvări, fără taxe de licențiere per agent sau trimiterea datelor sensibile ale conversațiilor către un furnizor SaaS terț.
Găzduirea Peppermint pe propriul tău VPS menține fiecare tichet, înregistrare a clientului și notă internă sub controlul tău. Backend-ul PostgreSQL inclus asigură stocarea durabilă a istoricului tichetelor, în timp ce un notebook personal markdown cu liste de sarcini oferă fiecărui agent un spațiu privat pentru a-și organiza propria muncă alături de coada partajată.
Funcționalități cheie ale Peppermint
Editor de bilete Markdown
Compune tichete și răspunsuri într-un editor markdown avansat cu atașamente de fișiere, astfel încât conversațiile să păstreze formatarea, blocurile de cod și capturile de ecran.
Caiete personale
Fiecare agent primește un carnet privat bazat pe markdown cu liste de sarcini pentru a urmări munca individuală alături de coada de tichete partajată.
Jurnal de istoric client
Fiecare interacțiune cu un client se înregistrează în profilul său, oferind agenților contextul complet al solicitărilor anterioare înainte de a răspunde unei noi solicitări.
Acces bazat pe roluri
Permisiunile granulare de rol permit administratorilor să controleze ce agenți pot vizualiza, comenta sau soluționa anumite categorii de tichete.
Integrare REST API
Un API REST documentat îți permite să trimiți tichete din instrumente de monitorizare, să sincronizezi datele cu sistemele CRM sau să construiești tablouri de bord personalizate peste Peppermint.
Interfață adaptivă
Interfața de utilizator este concepută pentru ecrane de la cele mobile până la 4K, astfel încât agenții să poată gestiona tichetele de pe orice dispozitiv fără a pierde din utilizabilitate.
De ce să rulezi Peppermint pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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