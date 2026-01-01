Reducere de până la 69% pentru SkySend

Implementează SkySend prin instalare cu un singur click.

Partajare de fișiere și notițe criptată end-to-end și auto-găzduibilă, cu arhitectură de server zero-knowledge.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează SkySend prin instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SkySend

SkySend este un serviciu minimalist, auto-găzduibil, pentru partajarea fișierelor și notițelor cu criptare end-to-end. Fișierele și notițele sunt criptate în întregime în browser folosind AES-256-GCM înainte de a ajunge la server, astfel încât serverul stochează doar blob-uri criptate și nu are niciodată acces la cheia de decriptare. Nu există conturi, telemetrie și nici analize.

Auto-găzduirea SkySend pe propriul tău VPS menține conținutul partajat sub controlul tău deplin, păstrând în același timp garanțiile de confidențialitate ale criptării zero-knowledge. Inspirat de Mozilla Send și PrivateBin, utilizează primitive de securitate moderne precum derivarea cheilor HKDF-SHA256 și protecția prin parolă Argon2id pentru a oferi o alternativă rapidă și sigură la serviciile comerciale de partajare a fișierelor.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SkySend

Criptare cu cunoștințe zero

Criptarea streaming AES-256-GCM se realizează în întregime în browser, cheia de decriptare aflându-se doar în fragmentul URL și nu ajunge niciodată la server.

Fără conturi necesare

Încarcă fișiere sau partajează notițe instantaneu, fără înregistrare, telemetrie sau urmărire — linkurile de partajare funcționează pentru orice destinatar, fără a fi necesară înregistrarea.

Notițe criptate

Partajează fragmente de text, parole, cod cu evidențiere sintactică, Markdown sau chei SSH, cu opțiune de autodistrugere după citire și limite de vizualizare configurabile.

Protecție cu parolă

Protecție opțională a parolei Argon2id cu derivare de chei intensivă în memorie și rezistentă la GPU, pentru a apăra împotriva atacurilor brute-force asupra conținutului partajat.

Stocare compatibilă S3

Suport backend opțional pentru Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner și Wasabi, cu URL-uri pre-semnate pentru descărcări directe care impun expirarea și limitele.

Expirare configurabilă

Stabilește limite de descărcare și timpi de expirare per încărcare, cu curățare automată a intrărilor expirate și un tablou de bord integrat pentru monitorizarea partajărilor active.

De ce să rulezi SkySend pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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