SkySend este un serviciu minimalist, auto-găzduibil, pentru partajarea fișierelor și notițelor cu criptare end-to-end. Fișierele și notițele sunt criptate în întregime în browser folosind AES-256-GCM înainte de a ajunge la server, astfel încât serverul stochează doar blob-uri criptate și nu are niciodată acces la cheia de decriptare. Nu există conturi, telemetrie și nici analize.

Auto-găzduirea SkySend pe propriul tău VPS menține conținutul partajat sub controlul tău deplin, păstrând în același timp garanțiile de confidențialitate ale criptării zero-knowledge. Inspirat de Mozilla Send și PrivateBin, utilizează primitive de securitate moderne precum derivarea cheilor HKDF-SHA256 și protecția prin parolă Argon2id pentru a oferi o alternativă rapidă și sigură la serviciile comerciale de partajare a fișierelor.