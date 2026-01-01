Implementează SkySend prin instalare cu un singur click.
Partajare de fișiere și notițe criptată end-to-end și auto-găzduibilă, cu arhitectură de server zero-knowledge.
Alege un plan VPS pentru SkySend
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SkySend
SkySend este un serviciu minimalist, auto-găzduibil, pentru partajarea fișierelor și notițelor cu criptare end-to-end. Fișierele și notițele sunt criptate în întregime în browser folosind AES-256-GCM înainte de a ajunge la server, astfel încât serverul stochează doar blob-uri criptate și nu are niciodată acces la cheia de decriptare. Nu există conturi, telemetrie și nici analize.
Auto-găzduirea SkySend pe propriul tău VPS menține conținutul partajat sub controlul tău deplin, păstrând în același timp garanțiile de confidențialitate ale criptării zero-knowledge. Inspirat de Mozilla Send și PrivateBin, utilizează primitive de securitate moderne precum derivarea cheilor HKDF-SHA256 și protecția prin parolă Argon2id pentru a oferi o alternativă rapidă și sigură la serviciile comerciale de partajare a fișierelor.
Funcționalități cheie ale SkySend
Criptare cu cunoștințe zero
Criptarea streaming AES-256-GCM se realizează în întregime în browser, cheia de decriptare aflându-se doar în fragmentul URL și nu ajunge niciodată la server.
Fără conturi necesare
Încarcă fișiere sau partajează notițe instantaneu, fără înregistrare, telemetrie sau urmărire — linkurile de partajare funcționează pentru orice destinatar, fără a fi necesară înregistrarea.
Notițe criptate
Partajează fragmente de text, parole, cod cu evidențiere sintactică, Markdown sau chei SSH, cu opțiune de autodistrugere după citire și limite de vizualizare configurabile.
Protecție cu parolă
Protecție opțională a parolei Argon2id cu derivare de chei intensivă în memorie și rezistentă la GPU, pentru a apăra împotriva atacurilor brute-force asupra conținutului partajat.
Stocare compatibilă S3
Suport backend opțional pentru Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner și Wasabi, cu URL-uri pre-semnate pentru descărcări directe care impun expirarea și limitele.
Expirare configurabilă
Stabilește limite de descărcare și timpi de expirare per încărcare, cu curățare automată a intrărilor expirate și un tablou de bord integrat pentru monitorizarea partajărilor active.
De ce să rulezi SkySend pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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