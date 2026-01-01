Implementează ThinkDashboard printr-o instalare cu un singur click.
Panou de bord pentru marcaje, auto-găzduit, ușor, cu scurtături de la tastatură și o interfață minimalistă bazată pe text.
Alege un plan VPS pentru ThinkDashboard
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ThinkDashboard
ThinkDashboard este un panou de bord minimalist, auto-găzduit, pentru marcaje, construit în Go și JavaScript nativ, pentru persoanele care vor o pagină de pornire rapidă a browserului, fără încărcătura panourilor de bord tipice de homelab. Marcajele sunt grupate în categorii, organizate pe mai multe pagini și afișate printr-o interfață curată, bazată pe text, care se încarcă instantaneu pe desktop și mobil.
Fiecare marcaj poate fi asociat cu o comandă rapidă de la tastatură, astfel încât deschiderea unei destinații frecvente este la fel de rapidă ca apăsarea unei taste — fără mouse, fără meniu derulant de căutare, fără extensii terțe. Toate datele se află în fișiere JSON pe un volum persistent, ceea ce face copiile de rezervă triviale și îți păstrează colecția de marcaje în întregime pe propriul tău VPS, în loc de un serviciu de marcaje găzduit.
Funcționalități cheie ale ThinkDashboard
Comenzi rapide de la tastatură
Asociază o tastă oricărui semn de carte și deschide-l instantaneu din panoul de bord fără a atinge mouse-ul.
UI text minimalistă
Interfața curată, bazată pe text, te ajută să te concentrezi pe linkurile tale în loc de widget-uri, panouri meteo sau elemente de serviciu.
Semne de carte categorizate
Organizează link-uri în categorii personalizate, răspândite pe mai multe pagini de panou de bord, pentru o separare clară a contextelor.
Personalizarea temei
Comută între teme întunecate și luminoase sau creează variante de culori personalizate nelimitate direct din pagina de configurare.
Stocare fișiere JSON
Toate marcajele, paginile și setările sunt stocate ca fișiere JSON simple pe un volum persistent pentru backup-uri ușoare și controlul versiunilor.
Design responsiv
Aspectul se adaptează la telefoane și tablete, astfel încât pagina ta de pornire este la fel de rapidă de utilizat și departe de desktop.
De ce să rulezi ThinkDashboard pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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