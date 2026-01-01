ThinkDashboard este un panou de bord minimalist, auto-găzduit, pentru marcaje, construit în Go și JavaScript nativ, pentru persoanele care vor o pagină de pornire rapidă a browserului, fără încărcătura panourilor de bord tipice de homelab. Marcajele sunt grupate în categorii, organizate pe mai multe pagini și afișate printr-o interfață curată, bazată pe text, care se încarcă instantaneu pe desktop și mobil.

Fiecare marcaj poate fi asociat cu o comandă rapidă de la tastatură, astfel încât deschiderea unei destinații frecvente este la fel de rapidă ca apăsarea unei taste — fără mouse, fără meniu derulant de căutare, fără extensii terțe. Toate datele se află în fișiere JSON pe un volum persistent, ceea ce face copiile de rezervă triviale și îți păstrează colecția de marcaje în întregime pe propriul tău VPS, în loc de un serviciu de marcaje găzduit.