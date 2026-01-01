Instalează NZBGet cu un singur click.
Descărcător binar Usenet eficient, scris în C++, cu o interfață web rafinată și un ecosistem larg de automatizare.
Alege un plan VPS pentru NZBGet
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NZBGet
NZBGet este un program de descărcare binară Usenet de înaltă performanță, scris în C++, conceput pentru un debit maxim și un consum minim de CPU și memorie. Descarcă fișiere NZB de pe serverele Usenet, repară postările incomplete cu PAR2, dezarhivează arhivele RAR și transferă fișierele finale către scripturi de post-procesare sau aplicații Arr — totul dintr-o interfață web responsivă care rulează pe practic orice hardware.
Găzduirea proprie a NZBGet pe un VPS îți menține descărcările active 24/7 pe o rețea rapidă, fără a bloca un PC de acasă. Se potrivește natural cu Sonarr, Radarr, Lidarr și alte instrumente de automatizare care transferă URL-uri NZB prin API-ul său REST.
Funcționalități cheie ale NZBGet
Debit de vârf în industrie
Baza de cod C++ saturează conexiunile Usenet rapide cu un consum minim de CPU și memorie, lăsând loc pentru alte servicii pe același VPS.
Reparare și despachetare PAR2
Verificare automată, repararea postărilor deteriorate și extragerea RAR/RAR5, astfel încât descărcările finalizate să ajungă în biblioteca ta, gata de utilizare.
API REST compatibil cu Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr și instrumente similare transmit NZB-uri direct prin API-ul JSON-RPC bine-suportat.
Post-procesare performantă
Scripturile hook la fiecare etapă de descărcare îți permit să declanșezi scanări ale bibliotecii media, notificări, transcodare sau orice flux de lucru personalizat per categorie.
Interfață web responsivă
Interfață de browser curată cu gestionarea cozilor, statistici per server și acces complet la configurare — funcționează fără probleme pe desktop și mobil.
De ce să rulezi NZBGet pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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