Instalează Outline prin instalare cu un singur click.
Bază de cunoștințe și wiki open-source modernă, cu colaborare în timp real, căutare performantă și editare Markdown elegantă pentru echipe.
Alege un plan VPS pentru Outline
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Outline
Outline este o bază de cunoștințe rapidă, colaborativă, concepută pentru echipele care apreciază atât designul frumos, cât și editarea fluidă în timp real. Construită în jurul unui editor Markdown cu comenzi slash, ierarhii de documente imbricate și organizare bazată pe colecții, oferă echipelor de inginerie, produs și operațiuni un spațiu de lucru structurat pentru documentație, care este atât funcțional, cât și atractiv vizual. Istoricul versiunilor, permisiunile granulare și suportul pentru mai mulți furnizori SSO o fac potrivită pentru organizații de orice dimensiune.
Găzduirea proprie a Outline pe propriul tău VPS înseamnă fără constrângeri de preț per utilizator — membri nelimitați ai echipei la un cost fix de infrastructură. Documentația și proprietatea ta intelectuală rămân sub controlul tău, fără acces la date de către terți, în timp ce PostgreSQL și Redis rulează local pentru performanțe optime, fără dependențe de servicii externe.
Funcționalități cheie ale Outline
Colaborare în timp real
Mai mulți membri ai echipei pot edita același document simultan, cu comentarii și sugestii inline, făcând ca sprinturile de documentare și ciclurile de revizuire să fie fluide.
Căutare puternică în text integral
Caută instantaneu în toate documentele și colecțiile, cu rezultate clasate după relevanță, astfel încât informația corectă să apară în câteva secunde, în loc de minute de navigare.
Autentificare flexibilă
Se integrează cu Google, Slack, Azure AD, GitHub și furnizori OIDC personalizați, permițând echipelor să se autentifice cu credențialele existente fără a gestiona conturi separate.
Istoricul versiunilor
Fiecare modificare a documentului este urmărită cu vizualizare a diferențelor și restaurare completă, oferind echipelor o plasă de siguranță pentru modificările accidentale și o pistă de audit pentru conformitate.
Organizare colecție
Organizează documente în ierarhii imbricate și colecții cu controale granulare de partajare publică, de echipă sau privată, care se potrivesc oricărei structuri de echipă.
De ce să rulezi Outline pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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