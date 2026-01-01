Outline este o bază de cunoștințe rapidă, colaborativă, concepută pentru echipele care apreciază atât designul frumos, cât și editarea fluidă în timp real. Construită în jurul unui editor Markdown cu comenzi slash, ierarhii de documente imbricate și organizare bazată pe colecții, oferă echipelor de inginerie, produs și operațiuni un spațiu de lucru structurat pentru documentație, care este atât funcțional, cât și atractiv vizual. Istoricul versiunilor, permisiunile granulare și suportul pentru mai mulți furnizori SSO o fac potrivită pentru organizații de orice dimensiune.

Găzduirea proprie a Outline pe propriul tău VPS înseamnă fără constrângeri de preț per utilizator — membri nelimitați ai echipei la un cost fix de infrastructură. Documentația și proprietatea ta intelectuală rămân sub controlul tău, fără acces la date de către terți, în timp ce PostgreSQL și Redis rulează local pentru performanțe optime, fără dependențe de servicii externe.