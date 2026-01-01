Implementează Jaeger cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de trasare distribuită pentru monitorizarea fluxurilor de cereri și diagnosticarea problemelor de performanță în arhitecturile de microservicii.
Alege un plan VPS pentru Jaeger
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jaeger
Jaeger este un proiect CNCF absolvit pentru urmărirea distribuită end-to-end, construit inițial la Uber pentru a monitoriza mii de microservicii. Acesta captează modul în care cererile se propagă prin sistemul tău — dezvăluind dependențele de servicii, defalcările de timp, propagarea erorilor și blocajele de latență care sunt invizibile doar cu înregistrarea tradițională. Această implementare suportă OpenTelemetry Protocol (OTLP) din start pentru compatibilitate cu bibliotecile moderne de instrumentare.
Găzduirea proprie a Jaeger păstrează datele de urmărire — care adesea conțin identificatori de utilizator, interogări de baze de date și detalii API interne — în întregime pe propria ta infrastructură. Eviti prețurile per urmărire de la furnizorii comerciali de APM și menții controlul complet asupra reținerii și accesului, cu costuri previzibile care se scalează cu VPS-ul tău, mai degrabă decât cu volumul de trafic.
Funcționalități cheie ale Jaeger
OpenTelemetry suport
Ingestia nativă OTLP înseamnă că orice aplicație instrumentată cu SDK-uri OpenTelemetry poate trimite urme către Jaeger fără exportatori personalizați.
Grafic de dependență a serviciilor
Graficele de servicii generate automat arată relațiile de apel și volumele de cereri între fiecare serviciu din arhitectura ta.
Analiză profundă a urmelor
Cronologiile detaliate de urmărire descompun fiecare interval și operațiune cu durate, etichete și jurnale pentru identificarea interogărilor lente și a erorilor.
Comparație de urme
Compară trasările de dinainte și de după o implementare pentru a identifica rapid regresii de performanță sau noi tipare de erori introduse de modificările de cod.
Eșantionare adaptivă
Controlați dinamic volumul de colectare a trasărilor pentru a echilibra profunzimea observabilității față de costurile de stocare și de ingestie în sistemele cu trafic intens.
De ce să rulezi Jaeger pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare