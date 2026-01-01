Jaeger este un proiect CNCF absolvit pentru urmărirea distribuită end-to-end, construit inițial la Uber pentru a monitoriza mii de microservicii. Acesta captează modul în care cererile se propagă prin sistemul tău — dezvăluind dependențele de servicii, defalcările de timp, propagarea erorilor și blocajele de latență care sunt invizibile doar cu înregistrarea tradițională. Această implementare suportă OpenTelemetry Protocol (OTLP) din start pentru compatibilitate cu bibliotecile moderne de instrumentare.

Găzduirea proprie a Jaeger păstrează datele de urmărire — care adesea conțin identificatori de utilizator, interogări de baze de date și detalii API interne — în întregime pe propria ta infrastructură. Eviti prețurile per urmărire de la furnizorii comerciali de APM și menții controlul complet asupra reținerii și accesului, cu costuri previzibile care se scalează cu VPS-ul tău, mai degrabă decât cu volumul de trafic.