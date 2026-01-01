Implementează Livebook cu un singur click.
Caiete Elixir interactive, colaborative pentru știința datelor, automatizare și explorarea codului live.
Alege un plan VPS pentru Livebook
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Livebook
Livebook este o aplicație web open-source pentru scrierea de notebook-uri Elixir colaborative și reproductibile. Conceput special pentru ecosistemul BEAM, combină execuția de cod live, vizualizări bogate de date și editarea multiplayer în timp real într-o singură interfață bazată pe browser. Spre deosebire de mediile de notebook-uri de uz general, Livebook este profund integrat cu modelul de concurență al Elixir și produce notebook-uri care sunt concepute să ruleze identic pe toate sesiunile și mașinile.
Găzduirea Livebook pe un VPS îți păstrează notebook-urile, pipeline-urile de date și experimentele de machine learning pe o infrastructură pe care o controlezi — fără limite de dimensiune pentru notebook-uri, fără taxe de utilizare și fără ca un serviciu cloud terț să-ți gestioneze codul sau datele.
Funcționalități cheie ale Livebook
Colaborare în timp real
Mai mulți utilizatori pot edita același document simultan, cu urmărirea cursorului în timp real și editare colaborativă fără conflicte.
Celule inteligente
Tipurile de celule predefinite automatizează interogările SQL, solicitările HTTP, citirea fișierelor și crearea de diagrame fără a scrie cod repetitiv standard.
ML și fluxuri de lucru cu date
Integrarea nativă cu Nx, Explorer și Kino permite calculul numeric, dataframe-urile și vizualizările bogate direct în interiorul notebook-urilor.
Implementare aplicație Notebook
Poți publica orice notebook ca o aplicație web interactivă autonomă pe care utilizatorii finali o pot rula fără acces direct la interfața Livebook.
Reproducibil implicit
Notebook-urile înregistrează toate dependențele și valorile de execuție în fișierul însuși, asigurând rezultate consistente pe diferite mașini și implementări.
De ce să rulezi Livebook pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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