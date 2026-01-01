Livebook este o aplicație web open-source pentru scrierea de notebook-uri Elixir colaborative și reproductibile. Conceput special pentru ecosistemul BEAM, combină execuția de cod live, vizualizări bogate de date și editarea multiplayer în timp real într-o singură interfață bazată pe browser. Spre deosebire de mediile de notebook-uri de uz general, Livebook este profund integrat cu modelul de concurență al Elixir și produce notebook-uri care sunt concepute să ruleze identic pe toate sesiunile și mașinile.

Găzduirea Livebook pe un VPS îți păstrează notebook-urile, pipeline-urile de date și experimentele de machine learning pe o infrastructură pe care o controlezi — fără limite de dimensiune pentru notebook-uri, fără taxe de utilizare și fără ca un serviciu cloud terț să-ți gestioneze codul sau datele.