Vvveb este un sistem de management al conținutului open-source, cu un constructor de pagini vizual, integrat, de tip drag-and-drop. Îți permite să proiectezi și să publici site-uri web profesionale, bloguri și magazine eCommerce trăgând componente pe suprafața de lucru și personalizându-le vizual — fără a scrie cod.

Găzduirea Vvveb pe un VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii și datelor site-ului tău web, fără taxe lunare de SaaS. Biblioteca de componente acoperă elemente de layout, text, media, formulare și eCommerce, în timp ce backend-ul oferă gestionarea mai multor pagini, încărcări media și personalizarea temelor.