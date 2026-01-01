Instalează Vvveb CMS prin instalare cu un singur click.
CMS cu drag-and-drop pentru crearea de site-uri web, bloguri și magazine eCommerce vizual, fără a scrie cod.
Alege un plan VPS pentru Vvveb CMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Vvveb CMS
Vvveb este un sistem de management al conținutului open-source, cu un constructor de pagini vizual, integrat, de tip drag-and-drop. Îți permite să proiectezi și să publici site-uri web profesionale, bloguri și magazine eCommerce trăgând componente pe suprafața de lucru și personalizându-le vizual — fără a scrie cod.
Găzduirea Vvveb pe un VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii și datelor site-ului tău web, fără taxe lunare de SaaS. Biblioteca de componente acoperă elemente de layout, text, media, formulare și eCommerce, în timp ce backend-ul oferă gestionarea mai multor pagini, încărcări media și personalizarea temelor.
Funcționalități cheie ale Vvveb CMS
Generator de pagini vizual
Construiește pagini prin tragerea și plasarea componentelor pe un canvas live, cu feedback vizual instantaneu și editare inline.
Pregătit pentru eCommerce
Creează cataloage de produse, coșuri de cumpărături și fluxuri de finalizare a comenzii cu componente eCommerce și șabloane integrate.
Gestionare blog
Creează și gestionează articole de blog cu categorii, etichete și profiluri de autor folosind instrumentele încorporate de gestionare a conținutului.
Personalizare temă
Personalizează culorile, fonturile și aspectul global prin editorul de teme, fără a atinge direct CSS-ul sau fișierele șablon.
Publicare fără cod
Publică pagini noi și actualizează conținutul vizual fără implicarea dezvoltatorilor, menținând actualizările site-ului rapide și independente.
De ce să rulezi Vvveb CMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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