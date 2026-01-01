Implementează bolt.diy cu instalare dintr-un singur click.
Asistent de codare AI open-source care îți permite să creezi prompturi, să rulezi și să implementezi aplicații full-stack direct din browserul tău.
Alege un plan VPS pentru bolt.diy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu bolt.diy
bolt.diy este un fork open-source al bolt.new care aduce dezvoltarea full-stack asistată de AI în propria ta infrastructură. Acesta combină un editor bazat pe browser cu un mediu de execuție integrat, permițându-ți să descrii ce vrei să construiești în limbaj natural și să lași un LLM să genereze, să execute și să itereze aplicații complete — incluzând frontend, backend și configurație.
Spre deosebire de instrumentele de codare AI bazate pe cloud, auto-găzduirea bolt.diy înseamnă că codul, prompturile și cheile tale API rămân pe VPS-ul tău. Conectezi furnizorii LLM pe care îi folosești deja — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelele locale Ollama și altele — astfel încât nu ești niciodată blocat la un singur furnizor sau nivel de abonament.
Funcționalități cheie ale bolt.diy
Suport LLM multi-furnizor
Conectează OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI și 15+ alți furnizori dintr-o singură interfață.
Generare de cod full-stack
Generează aplicații complete cu fișiere de frontend, backend și de configurare funcționale — nu doar fragmente de cod.
Execuție în browser
Rulează și previzualizează codul generat direct în browser, fără a părăsi interfața sau a configura un mediu de dezvoltare local.
Adu-ți propriile chei API
Folosește-ți credențialele existente ale furnizorului, astfel încât să plătești doar pentru ceea ce folosești, fără adaos de platformă sau nivel de abonament.
Open-source și auto-găzduit
Toate solicitările, codul generat și datele de autentificare rămân pe VPS-ul tău — nu se partajează date cu o platformă SaaS terță parte.
De ce să rulezi bolt.diy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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