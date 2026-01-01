bolt.diy este un fork open-source al bolt.new care aduce dezvoltarea full-stack asistată de AI în propria ta infrastructură. Acesta combină un editor bazat pe browser cu un mediu de execuție integrat, permițându-ți să descrii ce vrei să construiești în limbaj natural și să lași un LLM să genereze, să execute și să itereze aplicații complete — incluzând frontend, backend și configurație.

Spre deosebire de instrumentele de codare AI bazate pe cloud, auto-găzduirea bolt.diy înseamnă că codul, prompturile și cheile tale API rămân pe VPS-ul tău. Conectezi furnizorii LLM pe care îi folosești deja — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelele locale Ollama și altele — astfel încât nu ești niciodată blocat la un singur furnizor sau nivel de abonament.