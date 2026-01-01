Instalează LibreSpeed cu un singur click.
Test de viteză a rețelei, auto-găzduit, care rulează în orice browser fără Flash, Java sau plugin-uri necesare.
Alege un plan VPS pentru LibreSpeed
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LibreSpeed
LibreSpeed este un test de viteză HTML5 ușor, open-source, care măsoară descărcarea, încărcarea, ping-ul și jitter-ul direct în browser. Spre deosebire de site-urile comerciale de testare a vitezei, rulează în întregime pe infrastructura pe care o controlezi, astfel încât poți publica un test de viteză privat pentru echipa ta, ISP-ul tău sau clienții tăi, fără a trimite traficul prin servere de măsurare terțe.
Găzduirea proprie a LibreSpeed pe un VPS îți oferă măsurători precise, repetabile, împotriva unui server în care ai încredere, cu o bază de date de rezultate per test care îți permite să compari calitatea conexiunii în timp. Testele funcționează pe orice browser modern de desktop sau mobil, fără niciun pas de instalare și fără nicio aplicație client.
Funcționalități cheie ale LibreSpeed
Test browser fără instalare
Pur HTML5 și JavaScript — rulează în orice browser modern pe desktop sau mobil, fără a necesita Flash, Java sau descărcare.
Descărcare, încărcare, ping, jitter
Raportează toate cele patru metrici standard, cu o durată de test configurabilă și un număr de conexiuni concurente, pentru rezultate precise.
Bază de date cu rezultate
Backend-ul integrat SQLite sau MySQL stochează fiecare rulare de test cu marcaj temporal, IP și ISP, astfel încât să poți urmări modificările în timp.
Branding personalizabil
Editează HTML-ul front-end, schimbă logo-ul și aplică-ți propria temă pentru a lansa un test de viteză complet personalizat cu brandul pentru organizația ta.
Căutare IP și ISP
Integrarea opțională ipinfo.io îmbogățește fiecare rezultat cu ISP-ul, organizația și locația aproximativă a vizitatorului.
De ce să rulezi LibreSpeed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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