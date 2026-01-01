LibreSpeed este un test de viteză HTML5 ușor, open-source, care măsoară descărcarea, încărcarea, ping-ul și jitter-ul direct în browser. Spre deosebire de site-urile comerciale de testare a vitezei, rulează în întregime pe infrastructura pe care o controlezi, astfel încât poți publica un test de viteză privat pentru echipa ta, ISP-ul tău sau clienții tăi, fără a trimite traficul prin servere de măsurare terțe.

Găzduirea proprie a LibreSpeed pe un VPS îți oferă măsurători precise, repetabile, împotriva unui server în care ai încredere, cu o bază de date de rezultate per test care îți permite să compari calitatea conexiunii în timp. Testele funcționează pe orice browser modern de desktop sau mobil, fără niciun pas de instalare și fără nicio aplicație client.