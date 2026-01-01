RSS Bridge este un serviciu PHP open-source care generează feed-uri RSS și Atom pentru site-uri care nu le mai publică — rețele sociale, platforme video, portaluri de știri, discuții pe forumuri și multitudinea de pagini care au renunțat în liniște la feed-uri în ultimul deceniu. Acesta include sute de bridge-uri întreținute de comunitate și expune fiecare dintre ele ca o adresă URL de feed stabilă la care te poți abona din orice cititor.

Găzduirea proprie a RSS Bridge pe propriul tău VPS îți menține lista de lectură privată, evită limitele de rată ale instanțelor publice și timpii de nefuncționare care vin cu implementările comunitare partajate, și îți permite să listezi exact ce bridge-uri expune instanța ta. Combinat cu un cititor auto-găzduit precum FreshRSS sau CommaFeed, te readuce în controlul modului în care consumi web-ul deschis.