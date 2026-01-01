Instalează RSS Bridge printr-o instalare cu un singur click.
Punte găzduită pe propriul server care transformă site-urile web fără RSS în fluxuri curate, la care te poți abona, pentru orice cititor.
Alege un plan VPS pentru RSS Bridge
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RSS Bridge
RSS Bridge este un serviciu PHP open-source care generează feed-uri RSS și Atom pentru site-uri care nu le mai publică — rețele sociale, platforme video, portaluri de știri, discuții pe forumuri și multitudinea de pagini care au renunțat în liniște la feed-uri în ultimul deceniu. Acesta include sute de bridge-uri întreținute de comunitate și expune fiecare dintre ele ca o adresă URL de feed stabilă la care te poți abona din orice cititor.
Găzduirea proprie a RSS Bridge pe propriul tău VPS îți menține lista de lectură privată, evită limitele de rată ale instanțelor publice și timpii de nefuncționare care vin cu implementările comunitare partajate, și îți permite să listezi exact ce bridge-uri expune instanța ta. Combinat cu un cititor auto-găzduit precum FreshRSS sau CommaFeed, te readuce în controlul modului în care consumi web-ul deschis.
Funcționalități cheie ale RSS Bridge
Sute de poduri
Generează feed-uri de pe canale YouTube, cronologii Mastodon, subreddits Reddit, pagini Bandcamp, lansări GitHub, site-uri de știri și multe alte surse, direct.
Formate multiple de flux
Oferă fiecare sursă ca Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML sau text simplu, astfel încât orice cititor, scraper sau consumator de webhook să o poată utiliza.
Listă albă punte
Restricționează-ți instanța la un set selectat de punți prin intermediul
whitelist.txt pentru a controla utilizarea resurselor și a evita expunerea scraperelor rar utilizate.
Preluare la nivel de browser
Include curl-impersonate, astfel încât cererile să arate ca un browser Chrome real, trecând de site-urile care blochează clienții HTTP standard.
Poduri personalizate
Plasează-ți propriile fișiere
Bridge.php în volumul de configurare pentru a extrage orice site ai nevoie fără a bifurca proiectul.
Nu ai nevoie de conturi
Interfață web fără stare, fără utilizatori, fără bază de date și fără înregistrare — URL-urile feed-urilor sunt singura stare persistentă.
De ce să rulezi RSS Bridge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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