Reducere de până la 69% pentru RSS Bridge

Instalează RSS Bridge printr-o instalare cu un singur click.

Punte găzduită pe propriul server care transformă site-urile web fără RSS în fluxuri curate, la care te poți abona, pentru orice cititor.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează RSS Bridge printr-o instalare cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru RSS Bridge

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu RSS Bridge

RSS Bridge este un serviciu PHP open-source care generează feed-uri RSS și Atom pentru site-uri care nu le mai publică — rețele sociale, platforme video, portaluri de știri, discuții pe forumuri și multitudinea de pagini care au renunțat în liniște la feed-uri în ultimul deceniu. Acesta include sute de bridge-uri întreținute de comunitate și expune fiecare dintre ele ca o adresă URL de feed stabilă la care te poți abona din orice cititor.

Găzduirea proprie a RSS Bridge pe propriul tău VPS îți menține lista de lectură privată, evită limitele de rată ale instanțelor publice și timpii de nefuncționare care vin cu implementările comunitare partajate, și îți permite să listezi exact ce bridge-uri expune instanța ta. Combinat cu un cititor auto-găzduit precum FreshRSS sau CommaFeed, te readuce în controlul modului în care consumi web-ul deschis.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale RSS Bridge

Sute de poduri

Generează feed-uri de pe canale YouTube, cronologii Mastodon, subreddits Reddit, pagini Bandcamp, lansări GitHub, site-uri de știri și multe alte surse, direct.

Formate multiple de flux

Oferă fiecare sursă ca Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML sau text simplu, astfel încât orice cititor, scraper sau consumator de webhook să o poată utiliza.

Listă albă punte

Restricționează-ți instanța la un set selectat de punți prin intermediul whitelist.txt pentru a controla utilizarea resurselor și a evita expunerea scraperelor rar utilizate.

Preluare la nivel de browser

Include curl-impersonate, astfel încât cererile să arate ca un browser Chrome real, trecând de site-urile care blochează clienții HTTP standard.

Poduri personalizate

Plasează-ți propriile fișiere Bridge.php în volumul de configurare pentru a extrage orice site ai nevoie fără a bifurca proiectul.

Nu ai nevoie de conturi

Interfață web fără stare, fără utilizatori, fără bază de date și fără înregistrare — URL-urile feed-urilor sunt singura stare persistentă.

De ce să rulezi RSS Bridge pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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