Chevereto este o platformă matură, auto-găzduită, de găzduire de imagini și video, în care comunitățile au încredere din 2007. Aceasta oferă tot ce este necesar pentru a rula un site de partajare media complet — înregistrarea utilizatorilor, profiluri, autentificare cu doi factori, organizare avansată a media prin categorii, etichete și albume, plus controale granulare de confidențialitate per-încărcare pentru conținut public, privat sau protejat prin parolă.

Rularea Chevereto pe propriul tău VPS menține fiecare încărcare, cont de utilizator și flux de venituri sub controlul tău deplin, fără taxe per-imagine sau restricții de conținut. Acest șablon include Chevereto cu MariaDB pentru metadatele conținutului și Redis pentru stocarea rapidă a sesiunilor și a cache-ului, în timp ce Traefik gestionează automat rutarea HTTPS, astfel încât platforma este gata să accepte prima sa încărcare în câteva minute.