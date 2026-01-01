Instalează Chevereto cu un singur click.
Platformă de partajare imagini și video auto-găzduită pentru a-ți construi propria comunitate media în stil Imgur sau Flickr.
Alege un plan VPS pentru Chevereto
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Chevereto
Chevereto este o platformă matură, auto-găzduită, de găzduire de imagini și video, în care comunitățile au încredere din 2007. Aceasta oferă tot ce este necesar pentru a rula un site de partajare media complet — înregistrarea utilizatorilor, profiluri, autentificare cu doi factori, organizare avansată a media prin categorii, etichete și albume, plus controale granulare de confidențialitate per-încărcare pentru conținut public, privat sau protejat prin parolă.
Rularea Chevereto pe propriul tău VPS menține fiecare încărcare, cont de utilizator și flux de venituri sub controlul tău deplin, fără taxe per-imagine sau restricții de conținut. Acest șablon include Chevereto cu MariaDB pentru metadatele conținutului și Redis pentru stocarea rapidă a sesiunilor și a cache-ului, în timp ce Traefik gestionează automat rutarea HTTPS, astfel încât platforma este gata să accepte prima sa încărcare în câteva minute.
Funcționalități cheie ale Chevereto
Partajarea de imagini și videoclipuri
Găzduiește imagini și videoclipuri cu miniaturi, playere încorporate și linkuri directe gata de partajat pe orice platformă.
Albume și etichete
Organizează conținutul în albume și categorizează încărcările cu etichete, astfel încât vizitatorii să poată naviga și căuta o bibliotecă media în creștere.
Conturi de utilizator și roluri
Utilizatorii înregistrați primesc profiluri, autentificare cu doi factori și permisiuni bazate pe roluri, gestionate prin panoul de administrare.
Controale de confidențialitate
Setările de confidențialitate per încărcare permit proprietarilor să marcheze conținutul ca public, privat sau protejat cu parolă, pentru a se potrivi oricărui scenariu de partajare.
Interfață multilingvă
Lansează o comunitate în oricare dintre cele peste 30 de limbi acceptate, fără a instala pachete sau teme suplimentare.
De ce să rulezi Chevereto pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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