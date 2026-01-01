Implementează PgHero cu un singur click.
Tablou de bord de performanță PostgreSQL cu sursă deschisă pentru monitorizarea interogărilor, indexurilor și stării de sănătate a bazei de date în timp real.
Alege un plan VPS pentru PgHero
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PgHero
PgHero este un tablou de bord de performanță open-source, construit special pentru PostgreSQL. Acesta evidențiază interogări lente, indexuri neutilizate, tabele supraîncărcate, indexuri duplicate, constrângeri invalide și numărul de conexiuni într-o interfață web curată — fără a fi necesară expertiză în baze de date pentru a înțelege ce afișează. Fiecare metrică este specifică PostgreSQL, astfel încât tabloul de bord se concentrează direct pe informațiile relevante pentru optimizare și depanare.
Găzduirea proprie a PgHero înseamnă că datele de autentificare ale bazei de date și modelele de interogare nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Conectează-l la orice instanță PostgreSQL — un container pe același VPS, o bază de date gestionată la distanță sau mai multe baze de date simultan — și obține un tablou de bord de monitorizare persistent, accesibil prin browserul tău.
Funcționalități cheie ale PgHero
Detecție interogare lentă
PgHero clasifică interogările după timpul total și mediu de execuție, astfel încât poți identifica imediat care interogări degradează performanța aplicației.
Analiza Index
Identifică indecșii neutilizați, duplicați și lipsă, astfel încât să poți elimina aglomerarea de indecși și să adaugi indecșii care îți vor accelera de fapt sarcinile de lucru.
Urmărirea spațiului și a umflării
Afișează dimensiunile tabelelor și indexurilor cu numărul de tupluri moarte, astfel încât să știi când este necesar un VACUUM sau un REINDEX înainte ca spațiul să devină o problemă.
Monitorizare conexiune
Urmărește conexiunile active după utilizator, bază de date și stare, astfel încât să poți identifica scurgerile de conexiuni și epuizarea pool-ului înainte ca acestea să cauzeze întreruperi.
Statistici istorice ale interogărilor
Capturează statistici de interogare în timp și le afișează cu un selector de interval de timp, facilitând corelarea regresilor de performanță cu implementările sau modificările de încărcare.
De ce să rulezi PgHero pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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