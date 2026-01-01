PgHero este un tablou de bord de performanță open-source, construit special pentru PostgreSQL. Acesta evidențiază interogări lente, indexuri neutilizate, tabele supraîncărcate, indexuri duplicate, constrângeri invalide și numărul de conexiuni într-o interfață web curată — fără a fi necesară expertiză în baze de date pentru a înțelege ce afișează. Fiecare metrică este specifică PostgreSQL, astfel încât tabloul de bord se concentrează direct pe informațiile relevante pentru optimizare și depanare.

Găzduirea proprie a PgHero înseamnă că datele de autentificare ale bazei de date și modelele de interogare nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Conectează-l la orice instanță PostgreSQL — un container pe același VPS, o bază de date gestionată la distanță sau mai multe baze de date simultan — și obține un tablou de bord de monitorizare persistent, accesibil prin browserul tău.